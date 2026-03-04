ללא קושי: ראיו וייקאנו הביסה 0:3 את אוביידו

אחרי ששוחק אתמול (שלישי) משחק הגומלין של חצי הגמר הראשון של גביע המלך הספרדי בין ברצלונה לאתלטיקו מדריד והערב ישוחק הגומלין של חצי הגמר השני בין ריאל סוסיאדד לאתלטיקו בילבאו, במקביל גם לה ליגה נמשכת.

במסגרת משחק השלמה מהמחזור ה-23 של הליגה הספרדית, ראיו וייקאנו אירחה את אוביידו והביסה אותה ללא קושי 0:3 בדרך לעלייה למקום ה-12 בטבלה.

חורחה דה פרוטוס פתח את החגיגה הביתי עם שער בדקה ה-44 והכפיל עם פנדל מדויק בדקה ה-50. בדקה ה-62 אלברו גרסיה חתם את תוצאת המשחק, שסיבכה את נועלת הטבלה, שרחוקה תשע נקודות מאלצ’ה שמעל הקו האדום.