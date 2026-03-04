כמעיין המתגבר: הפועל הרצליה מכוונת גבוה

מחלקת הנוער של הפועל הרצליה, שהייתה בקו עליה מרשים בשתי העונות האחרונות של העשור הקודם ובשתי העונות הראשונות של העשור הנוכחי, פועלת ושואפת לחזור לימים ההם, בהם בכל שנתוני הנערים היו למועדון נציגות בליגות השניות כמו גם קבוצת הנוער, שמשחקת כבר שבע עונות ברציפות בדרג הלאומיות.



מי שהופקד בחוד החנית של המשימה, שהציבו ראשי המועדון מהשרון, הבעלים אלי חיו חמו והמנכ"ל ניר שטרית, הוא המנהל המקצועי של החטיבה העליונה, מעיין נגב, אחד מאנשי המקצוע המזוהים ביותר עם המועדון, שמשלב בין עבודה כאיש הייטק לאיש מקצוע בכדורגל. מעיין נגב חזר בעונה שעברה לתפקיד מאמן קבוצת הנוער, אחרי מספר עונות התאווררות בהן שימש כמאמן בקבוצות הבוגרים של בית"ר כפר סבא ושמשון ת"א, וכמאמן של שתי קבוצות נערים במחלקת הנוער של הפועל כפר סבא - זאת לאחר שאימן מספר עונות בהצלחה את קבוצת הנוער, אותה הוביל יחד עם עוזרו, אורן גבריאל, להעפלה לליגה הלאומית בעונת 17/18.



מעיין נגב שימש משך חמש עונות כמאמן קבוצות במחלקה וגם כמנהל המקצועי. בעונת 18/19 נגב החליט להתמקד בתחום האימון. איש המקצוע הוותיק, אברהם בכר, שחגג לאחרונה יום הולדת 84, מונה למנהל המקצועי ונגב הוביל את קבוצת הנוער להשתלבות מוצלחת במחוז הצפוני בליגה הלאומית. העונה החליטו ראשי הפועל הרצליה על חלוקת תפקידים, נגב תפס פיקוד על ניהול החטיבה העליונה ואברהם בכר תפס פיקוד על החטיבה הצעירה.

הפועל הרצליה נערים א' (הפועל הרצליה)

מעיין נגב לא חסך בשבחים לשותפו בניהול המקצועי של המחלקה: "אברהם בכר איש משכמו ומעלה, אוהב את הכדורגל כל כך ולא שבע אף פעם, אני מאחל לעצמי להיות כך בגילו. שיתוף הפעולה נהדר, אנחנו בקשר רציף, יושבים במשחקי בית של החטיבה הצעירה עליה הוא אחראי ואף נוסעים יחד למשחקי חוץ בכל רחבי הארץ, אני נהנה מכל רגע איתו ומאחל לו המשך עשיה ואריכות ימים".



בעבר שימשת כמנהל מקצועי, במקביל לאימון קבוצה. העונה לא לקחת על עצמך אימון קבוצה, למעט תקופה קצרה בה שימשת כמאמן קבוצת הנוער בתפר של החלפת המאמנים. מה הסיבה שהעונה המיקוד שלך בניהול מקצועי?

"אחרי 15 שנות אימון הרגשתי קצת שבע. המועדון ומחלקת הנוער יקרים לליבי, כאן התחלתי את דרכי ואני מאוד שמח וחדור מטרה לקחת את המחלקה הזו קדימה, עם הניסיון שצברתי במהלך השנים.אני מרגיש שליחות לעבוד ולקדם את הדור הצעיר, גם ללוות את המאמנים שלנו נותן לי סיפוק גדול".

אברהם בכר לצידו של ליאור רפאלוב, חניכו בנבחרות הצעירות (פרטי)

איזה שינויים עשיתם בעונה הזו כדי לקדם את המחלקה?

"מבחינת יעדים ארגוניים, הרחבנו את הצוות המקצועי במחלקה, הוספנו תקנים חדשים בדמות ספורטתרפיסט, יועץ מנטלי, יועץ תזונה, אנליסטים ועוזרי מאמן בקבוצות השונות".



אי אפשר להתעלם מהשאיפה הטבעית להיות באותן ליגות בהן משחקת היריבה העירונית, מכבי. כמו כן, קמה גם מחלקת נוער לעירוני הרצליה. עד כמה ההישגיות תופסת מקום מרכזי בחטיבה העליונה בעונה הזו?

"בקבוצות הנערים שמנו לעצמנו מטרה לעלות לליגה הלאומית לפחות בשני שנתונים מתוך ה-3. זה בעדיפות עליונה. כרגע אנחנו במקום הראשון בליגות מרכז עם קבוצות נערים א' ונערים ב'. שתי קבוצות נערים ג' שלנו חזק במאבקי הצמרת בליגות דן ומרכז. אני מקווה שנמשיך במגמה עד סיום העונה. חשוב מאוד שנהיה בליגות גבוהות".

מעיין נגב (פרטי)

קבוצת הנוער, שאימנת בעונה שעברה וגם בעונה הזו אימנת תקופה קצרה בתפר שבין חילופי המאמנים, עברה העונה למחוז הדרומי אחרי שבע עונות במחוז הצפוני. הקבוצה במרכז הטבלה הדרומית. מה ההבדלים בין הליגות ומה רמת שביעות הרצון שלך מתפקוד הקבוצה?

"אכן עברנו למחוז הדרומי. אני מקווה שנשאר בו, מאחר ויש בו הרבה יותר כדורגל מאשר במחוז הצפוני, יותר עניין ויותר חשיפה. בקבוצת הנוער אנחנו שואפים לטפס במעלה הטבלה. בר כהן הגיע אלינו ועושה עבודה נהדרת, אני חושב שהוא בחור מאוד איכותי ומאמן מצוין, יסודי, ועם תשוקה גדולה מאוד".



מה לדעתך תצטרך לעשות ההתאחדות לכדורגל, במידה ותהיה הקפאה ממושכת של הליגות?

"לגבי המשך העונה, שאלה באמת קשה כי הכל תלוי בכמה זמן המצב הנוכחי יימשך. בכל מקרה, אני מוכן לקבל כל החלטה גם אם תהיה לרעתנו, העיקר שהילדים שלנו לא יצטרכו לחוות את מה שאנחנו חווים כל החיים, עם שלל מלחמות, אזעקות וטילים".