יום רביעי, 04.03.2026 שעה 22:29
ספורט אחר  >> ג'ודו

נבחרת הג'ודו תתחרה בגראנד פרי אוסטריה

לאחר שעזבה את אוזבקיסטן במשחקונים ביטחוניים הנבחרת תתחרה בסוף השבוע, חלק מהמשתתפים יצאו לתחרות מישראל דרך הים. וגם: המשקלים החדשים של חלקם

|
רז הרשקו (עמית שיסל)
רז הרשקו (עמית שיסל)

נבחרת ישראל בג’ודו מתכוננת להופעתה בגראנד פרי אוסטריה, בצל המלחמה מול איראן. הג’ודאים הישראלים, שנאלצו לעזוב את טשקנט לפני שהתחרו בגראנד סלאם, נרשמו במקום זאת לגראנד פרי אוסטריה ואליהם הצטרפו אחרים.

סגנית האלופה האולימפית, רז הרשקו, שלא התחרתה בגראנד סלאם טשקנט לאחר שהנבחרת קיבלה הוראה מהשב”כ לעזוב מיידית את אוזבקיסטן בגלל המצב הביטחוני, תתחרה במשקל הפתוח באוסטריה לאחר שהנבחרת פונתה באישון ליל למרכז אירופה.

לנציגי הנבחרת שנאלצו לעזוב את אוזבקיסטן למרכז אירופה הצטרפו ג’ודאים נוספים מישראל, שהגיעו באופן עצמאי בשייט, פעולה שנעשתה בעבר בסבב הקודם מול איראן על ידי נבחרת הסייף שרצתה להגיע לאליפות אירופה דרך הים. איגוד הג’ודו לא הסכים להם לעשות זאת, אך הם לקחו את האחריות על עצמם בזמן שנמל התעופה בן גוריון סגור ואין טיסות – והגיעו לאוסטריה בסופו של דבר.

בנוסף, בקרוב סגנית האלופה האולימפית במשקל של עד 78 ק”ג, ענבר לניר, אמורה להצטרף למחנה אימונים עם הנבחרת באירופה בשבוע הבא, אבל היא תעשה זאת בטיסה, אם יאשרו לה לטוס לחו”ל במסגרת “טיסות החילוץ” שמפעיל משרד התחבורה כמובן. משרד התרבות והספורט העביר רשימות של כ-700 ספורטאים שצריכים לטוס.

מבין המתחרים, מאיה קוגן עלתה לקטגוריית משקל של עד 78 ק”ג באופן ניסיוני, משום שגאיה בר אור ומאיה גושן מתחרות במשקל של עד 70 ק”ג. בנוסף, ענבל שמש ירדה לקטגוריית המשקל של עד 57 ק”ג מ-63 ק”ג.

