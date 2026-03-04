קטש התנדב להעביר אימון לזרים מהליגה בבלגרד

המלחמה נמצאת כבר ביומה החמישי, כשמצב הספורט בכל הארץ כמובן הוקפא, והשחקנים הזרים של רוב הקבוצות, בכדורגל ובכדורסל הועברו לאילת, שם רגוע או יותר, או הוברחו למדינות בחו”ל, כששחקנים זרים של מספר קבוצות מליגת ווינר סל כעת שוהים בבלגרד.

כלל השחקנים הזרים מליגת ווינר סל שביקשו לצאת מישראל, הגיעו אמש (שלישי) בערב לבלגרד בטיסה מיוחדת, בתיאום מלא ובליווי הליגה, כך הודיעה באופן רשמי מנהלת הליגה בכדורסל. מבחינת כמות, מדובר ב-24 שחקנים.

הצהובים פרסמו בערוצים הרשמיים, כי מאמן הקבוצה, עודד קטש, שנמצא עם השחקנים הזרים בבלגרד, התנדב לעביר אימון לאלו ששוהים שם מקבוצות הליגה, גם אלה שלא שייכים למכבי תל אביב כמובן.

מכבי ת”א והפועל ירושלים יתרגלו מחדש לסרביה

כזכור, ביורוליג הודיעו היום באופן רשמי כי הצהובים יארחו בבלגרד לפחות עד לתום העונה הסדירה בתחרות היוקרתית בשל המצב הביטחוני בארץ, כשבנוסף גם הפועל ירושלים תעשה זאת ביורוקאפ.