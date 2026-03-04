יום רביעי, 04.03.2026 שעה 22:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

קטש התנדב להעביר אימון לזרים מהליגה בבלגרד

מחווה יפה: ביוזמה של מנהלת ליגת ווינר סל, מאמן מכבי ת"א העביר אימון ל-24 השחקנים של קבוצות הליגה שהגיעו אמש לסרביה בשל המצב הביטחוני בישראל

|
קטש, קולדבלה, דן שמיר ויונתן אלון (ליגת ווינר סל)
קטש, קולדבלה, דן שמיר ויונתן אלון (ליגת ווינר סל)

המלחמה נמצאת כבר ביומה החמישי, כשמצב הספורט בכל הארץ כמובן הוקפא, והשחקנים הזרים של רוב הקבוצות, בכדורגל ובכדורסל הועברו לאילת, שם רגוע או יותר, או הוברחו למדינות בחו”ל, כששחקנים זרים של מספר קבוצות מליגת ווינר סל כעת שוהים בבלגרד.

כלל השחקנים הזרים מליגת ווינר סל שביקשו לצאת מישראל, הגיעו אמש (שלישי) בערב לבלגרד בטיסה מיוחדת, בתיאום מלא ובליווי הליגה, כך הודיעה באופן רשמי מנהלת הליגה בכדורסל. מבחינת כמות, מדובר ב-24 שחקנים.

כחלק מהמאמצים לשימור המעטפת המקצועית והמנטלית עבור שחקני הליגה הזרים, התקיים הערב אימון כדורסל ייחודי בבירת סרביה ביוזמת מנהלת ליגת ווינר סל. את האימון הוביל מאמנה של מכבי תל אביב, עודד קטש והצוות המקצועי שלו. באימון נכח גם מאמנה של הפועל ירושלים, יונתן אלון.

במהלך השהייה הכפויה בבלגרד ימשיכו השחקנים להתאמן באופן יומיומי מתוך מטרה להעניק לשחקנים הזרים תחושת המשכיות, ביטחון ומסגרת לשמירה על כושר, גם מחוץ לגבולות ישראל.

מכבי ת”א והפועל ירושלים יתרגלו מחדש לסרביה

כזכור, ביורוליג הודיעו היום באופן רשמי כי הצהובים יארחו בבלגרד לפחות עד לתום העונה הסדירה בתחרות היוקרתית בשל המצב הביטחוני בארץ, כשבנוסף גם הפועל ירושלים תעשה זאת ביורוקאפ.

