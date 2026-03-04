יום רביעי, 04.03.2026 שעה 22:45
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"השעיית מכבי והפועל? נבחן את זה באופן יומי"

מנכ"ל היורוליג החדש, צ'וס בואנו, התייחס למצב הביטחוני במדינה ובמזרח התיכון: "המכה הזו הפתיעה רבים, אבל הגבנו טוב. לא היו סנקציות נגד ישראל"

|
צ'וס בואנו (IMAGO)
צ'וס בואנו (IMAGO)

בסוף חודש ינואר הודיע היורוליג על מינויו של צ’וס בואנו לתפקיד מנכ”ל הליגה. שחקן העבר הספרדי אמנם לא הגיע לגבהים על הפרקט, אבל הצליח בגדול לאחר פרישתו כשבין היתר הקים את ה-BAL, ליגת ה-NBA של אפריקה והיה סגן הנשיא של המחלקה התפעולית באירופה בשירות הליגה הטובה בעולם.

בראיון ל’מארקה’, התייחס בואנו לאחת הסוגיות הגדולות ביותר בעולם כיום, וזה כמובן המצב הביטחוני במזרח התיכון כשמכבי תל אביב, הפועל תל אביב ודובאי, דחו את המשחקים שלהם: “אני בתפקיד שלושה שבועות ויום ואני נאלץ להתמודד עם מספר אירועים. על אף שהיו שמועות שישראל או ארצות הברית יתקפו את איראן, אי אפשר לשלוט בשמועות הללו.

“היינו בקשר עם השגרירויות, אבל אף אחד לא יכול היה לצפות שזה יערב את כל אזור המפרץ. מכבי, הפועל ודובאי הספיקו לעזוב וישחקו את המשחקים שלהם בסרביה, סופיה וסרייבו בהתאמה. המכה הזו הפתיעה רבים, אבל הגבנו טוב והליגה ממשיכה. באסיפה, כולם הסכימו לדחות את המשחקים השבוע בגלל שאין סיבה להיכנס ללחץ, ולהעביר את המשחקים, וזה מה שעשינו”.

רומן סורקין ודן אוטורו (רדאד גרומן סורקין ודן אוטורו (רדאד ג'בארה)

על האם מכבי והפועל תל אביב “ילכו בדרכן” של הקבוצות הרוסיות אחרי שהמדינה שלהן פלשה לאוקראינה והושעו מהתחרות אמר: “נכון להיום, זה לא מתוכנן. גם היה את הסכסוך בין ישראל לעזה, וגם אז לא עשינו כלום. זה נושא שאנחנו צריכים לבחון מקרוב אחרי עמדות הממשלה והסנקציות הדיפלומטיות. בעוד שהיו סנקציות נגד רוסיה, לא היו נגד ישראל, אז אנחנו נבחן את זה באופן יום-יומי”.

