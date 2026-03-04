יום רביעי, 04.03.2026 שעה 20:45
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
6323-8824באיירן מינכן1
5225-5124בורוסיה דורטמונד2
4631-4924הופנהיים3
4632-4824שטוטגרט4
4433-4624לייפציג5
4029-4423באייר לברקוזן6
3449-4824איינטרכט פרנקפורט7
3339-3424פרייבורג8
3141-3024אוגסבורג9
2838-2924אוניון ברלין10
2634-2623המבורג11
2539-2724בורוסיה מנשנגלדבאך12
2441-3324פ.צ. קלן13
2339-2724מיינץ14
2340-2324סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2053-3324וולפסבורג17
1453-2224היידנהיים18

"זו כמות גבוהה שיכולה לסיים עונה שהולכת טוב"

בפודקאסט של טוני קרוס עם אחיו, פליקס, התייחס קשר העבר הגרמני לבעיית הנייחים של באיירן מינכן: "היא סופגת המון". וגם: את מי הוא לא סופר כמכשול

|
טוני קרוס (IMAGO)
טוני קרוס (IMAGO)

באיירן מינכן נמצאת בסיטואציה שבה היא יכולה לסיים את העונה עם טרבל. בעוד שהיא מוליכה את הבונדסליגה בבטחה, עם פער של 11 נקודות מבורוסיה דורטמונד השנייה אחרי שניצחה אותה במחזור הליגה האחרון 2:3, הקבוצה נמצאת גם בשמינית גמר ליגת האלופות, שם תפגוש את אטאלנטה ויש לה גם חצי גמר גביע נגד באייר לברקוזן.

למרות היכולה הטובה של הקבוצה, שחקן העבר של המועדון ואגדת ריאל מדריד והכדורגל הגרמני, טוני קרוס, מצא נורת אזהרה שמהבהבת בעוצמה מעל המועדון בחלק המקצועי, כשהתייחס לכך בפודקאסט שלו, אותו הוא מוביל יחד עם אחיו פליקס: “ממה שראיתי מבאיירן העונה, זה נראה שהיא סופגת המון שערים ממצבים נייחים”.

האמירה על כך הגיעה בעקבות השער הראשון אותו ספגו הבווארים ב’קלאסיקר’ נגד דורטמונד, כשניקו שלוטרבק העלה את השוורצגלבן ל-0:1 אחרי נגיחה מבעיטה חופשית. בכל המסגרות, הקבוצה ספגה 14 גולים ממצבים נייחים: 10 בליגה, 3 בגביע ואחד בליגת האלופות.

שחקני באיירן מינכן מאוכזבים אחרי השער שספגו מדורטמונד (רויטרס)שחקני באיירן מינכן מאוכזבים אחרי השער שספגו מדורטמונד (רויטרס)

בנובמבר האחרון הנורה נדלקה לראשונה כשבהפסד הליגה הראשון לעונה הקבוצה ספגה את שני השערים ממצביים נייחים. גם בניצחון על פרייבורג, צמד הכיבושים של היריבה הגיע בצורה דומה, לפני שהקבוצה חזרה מ-2:0 ל-2:6. בהפסד לארסנל, “מלכת הנייחים של אירופה”, בו כאמור ספגו שער מקרן, מאמן הקבוצה וינסנט קומפני התייחס לכך: “אנחנו חייבים לפתור את זה, כולם רואים שיש לנו בעיה בזה”.

“אטאלנטה לא מכשול. זו כמות גבוהה שיכולה לסיים את העונה”

קרוס בעיקר מסמן את הסכנה בליגת האלופות, בעיקר בשלבים המאוחרים של המפעל: “אני לא רואה את אטאלנטה כמכשול. אבל כשיש לך משחק נגד ריאל מדריד או מנצ’סטר סיטי אחר כך… זו עובדה שהרבה משחקים מוכרעים בעזרת המצבים הנייחים”. אם קומפני ושחקניו יצלחו את הקבוצה האיטלקית, תחכה לכם אחת משתי הקבוצות האימתניות מספרד ואנגליה בשלב הבא. 

קשר העבר סיכם והזהיר פעם נוספת: “אני מאמין שלמרות שזה לא קל להגן, זו עדיין כמות גבוהה שיכולה לסיים את העונה של באיירן, שדווקא הולכת בצורה טובה עד עכשיו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
