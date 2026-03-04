יום רביעי, 04.03.2026 שעה 20:43
כדורגל ישראלי
אריק לוי: לא היה פשוט להתרכז רק בכדורגל

מאמן נבחרת הנערות של ישראל אחרי העלייה לדרג A: "באנו בכל הכוח לעלות שלב, אנחנו הקבוצה הטובה בבית. עשינו הכל כדי לגרום לשחקניות להתרכז"

נבחרת הנערות עד גיל 17 של ישראל (fshf.org)
נבחרת הנערות עד גיל 17 של ישראל (fshf.org)

בצל המתיחות המתמשכת כאן בארץ מול איראן, נבחרת הנערות של ישראל (U17) המשיכה היום (רביעי) את טורניר מוקדמות אליפות אירופה (דרג B) לנערות עד גיל 17, כשהתמודדה על אדמת אלבניה מול המארחת, מולה סיימה ב-0:0 ועלתה לדרג A, בו תשחק כבר באוקטובר הקרוב.

מאמן הנבחרת, אריק לוי, אמר לאחר ההישג: “אנחנו מנסים כבר פעם שלישית ולא כל כך הצלחנו עד כה. באנו בכל הכוח לעלות שלב. לא פשוט, לא בגלל שאנחנו מספיק טובים על הדשא, אנחנו הקבוצה הכי טובה בטורניר הזה ללא ספק מבחינה מקצועית, אבל צריך לרכז את כל השחקניות בתקופת זמן כזאת מאתגרת שלנו במדינה וזה לא היה פשוט. עשינו שיחות וכל מיני הפעלות כדי שהן יצליחו להישאר פה איתנו. עשינו את זה מאוד יפה”.

“ידענו שאם לא נקבל גול, אז ניתן את הגול שלנו ונעלה. באנו בתוכנית משחק מאוד ברורה כדי לעלות שלב ועשינו את זה. אנחנו הקבוצה הכי טובה בבית, אין ספק בכלל. זו הזדמנות מצוינת להגיד תודה רבה על כל התנאים שאנחנו מקבלים מההתאחדות, במתקן האימונים בשפיים וכל מי שעוטף אותנו מסביב, לצוות הניהול שלנו בנבחרת, ללוגיסטיקה, לכל הצוות המקצועי שפה איתי. יש לי חור בלב בצורה של השחקניות האדירות שלי”, הוסיף.

