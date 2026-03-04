3 שחקני נוער הורחקו אחרי קטטה בסיום משחק

ביום שלישי שעבר נערך באצטדיון בבית שמש משחק נוער על טהרת קבוצות "צו פיוס", שבו אירחה עירוני בית שמש, המדורגת בחלק העליון של מרכז הטבלה, את מ.ס רמלה - סגנית המוליכה, שהצליחה להתגבר על פיגור מוקדם בשל שער שספגה בדקה ה-16 מרגלו של אופיר אלימלך, ולנצח 1:3 בזכות צמד שערי מהפך שכבש גריגורי קבורקיין.

עמוק בתוספת הזמן היה ניקולס חכים, שכבש שער שסגר את תוצאת המשחק, במהלכו הורחק בדקה ה-72 שחקן משורותיה של רמלה בכרטיס אדום ישיר, 13 דקות לאחר כניסתו לשדה המשחק. הסיפור הגדול של המפגש בין הקבוצות התרחש עם סיומו של המשחק, קטטה אלימה בין שחקנים משתי הקבוצות, סגרה ערב אמוציונלי בבית שמש.

לדבריו של שופט המשחק, עידן קיר מאיר, התגרות מצד שחקני בית שמש גרמה לתסיסה ולאלימות: "בסיום המשחק פרצה קטטה במגרש, בגלל ששחקן מבית שמש קילל שחקן של רמלה: ‘כ** אמא שלך, אני א**** את אחותך’ ובנוסף נתן לו בעיטה עם הנעל ופגע ברגלו. בתגובה השחקן מרמלה (ספרה 7) החזיר לו אגרוף בפנים ומיד כל השחקנים במגרש וגם המאמנים מהספסל ניסו להפריד. בתוך כל הקטטה הצלחתי לזהות את השחקן מרמלה, שנכנס להכות ולאגרף בפניו ובעט עם נעלי פקקים ברגלו של שחקן מבית שמש. בסוף האירוע הסתיים לאחר שליפת 3 כרטיסים אדומים".

על אף התיאורים החמורים בדו"ח, כאלה שבעבר גרמו להשתת עונשי הרחקה ארוכים מהמגרשים, בית הדין של ההתאחדות לכדורגל בחר בענישה קצובה של הרחקה משני משחקים לכ"א משלושת השחקנים, שהשתתפו בקטטה, הן על שחקנים שהוגדרו כתוקפים והן על שחקן שהוגדר כנתקף. כך או כך, שלושת השחקנים יחזרו בשלב מאוחר של העונה לשחק, שכן נכון לעכשיו חזרת הליגות לפעילות אינה על הפרק. אם וכאשר יחזרו הליגות, השחקנים יידרשו לרצות עונש הרחקה, ויוכלו לחזור לשחק רק במשחק השלישי שלאחר החזרה למגרשים.