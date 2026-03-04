הזרים של הפועל תל אביב קיבלו תוכנית עבודה

כמו רוב קבוצות הצמרת של הכדורגל הישראל, בהפועל תל אביב מתמודדים בימים האחרונים עם סיטואציה מורכבת בעקבות פרוץ המלחמה, אך כל הזרים של המועדון נמצאים בדרכם חזרה למדינותיהם או כבר קרובים מאוד להגיע הביתה.

כפי שבמועדון סיפרו, הופעלה תוכנית מסודרת, ובתיאום מלא עם השחקנים ובני משפחתם הוחלט לאפשר להם לצאת מישראל לביתם עד שהמצב יתייצב. חלקם כבר הגיעו למולדתם, אחרים נמצאים בשלבי הגעה מתקדמים, ובהפועל תל אביב מעריכים כי בתוך זמן קצר כולם יגיעו הביתה ויצטרפו למשפחות שלהם.

כזכור, הזרים של האדומים היו הראשונים שעזבו בעקבות המלחמה. הם עשו מסע מפרך שהחל בשבת, נמשך דרך עמאן ומשם לעקבה, עד ליציאה הסופית מישראל והתפזרות ליעדים שונים בעולם. צ’יקו אלבס, שנרכש השבוע רשמית, יחד עם לוקאס פלקאו, צפויים להגיע היום לברזיל. עמנואל בואטנג שוהה באנגליה יחד עם אשתו ובנו, וגם שאנדה סילבה נמצא באנגליה. לויזוס לויזו חזר לביתו בניקוסיה שבקפריסין, אנדריאן קראייב כבר נחת בסופיה, מרקוס קוקו בחר להישאר בשלב זה באתונה, ואילו אנשי הצוות הספרדים של הקבוצה הגיעו למולדתם.

לויזוס לויזו. חזר לביתו שבניקוסיה (שחר גרוס)

לצד זאת, בחודורוב מדגישים כי כולם מחכים לרגע שבו תהיה רגיעה ויוכלו לחזור לשגרת אימונים ומשחקים. "כולם מחכים לרגע שהמצב ישתפר כדי לחזור למסגרת הקבוצה", אמרו במועדון. כדי למנוע עד כמה שניתן ירידה פיזית, הצוות המקצועי השאיר לשחקנים תוכנית אימונים אישית ומסודרת. התוכניות כוללות תזונה, שמירה על כושר אירובי, חיזוקים בחדר כושר ודגשים ספציפיים בהתאם לעמדה של כל שחקן. בנוסף, מתקיימת בקרה מרחוק והצוות עומד בקשר יומיומי עם השחקנים.