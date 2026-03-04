יום רביעי, 04.03.2026 שעה 19:01
ליגה אנגלית 25-26
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4839-4829ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4042-4028פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3735-3828ברייטון12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

אחרי שש שנים: מגווייר הורשע ובסכנה למונדיאל

בלם מנצ'סטר יונייטד שהשתתף בקטטה במיקונוס שהתרחשה באוגוסט 2020, הואשם בשלושה סעיפים. עקב פסק הדין, הוא עלול להחמיץ את גביע העולם באמריקה

|
הארי מגווייר (רויטרס)
הארי מגווייר (רויטרס)

בלם מנצ’סטר יונייטד ונבחרת אנגליה, הארי מגווייר הפסיד בערעור על אירוע הקטטה במיקונוס. לפני יותר מחמש שנים וחצי, באוגוסט 2020, נעצר קפטן השדים האדומים באותם ימים במהלך חופשה ביוון לאחר שהתעמת עם שוטרים, סירב להיעצר וניסה לשחד אותם, כשהואשם בכל שלושת הסעיפים הללו.

היום (רביעי), השחקן בן ה-32 הורשע בכל שלושת האישומים נגדו כשהצוות המשפטי שלצידו ניסה למנוע את פסק הדין במשך כמעט שש השנים האחרונות. כזכור, מגווייר נעצר אחרי שנקלע לתגרה עם משפחתו מול אנגלים אחרים מחוץ לבר. 

לפי דיווח של ה-BBC, האנגלי לא מתכוון לוותר על כך, ומתכנן לערער פעם נוספת ולפנות לבית המשפט העליון. תחילה, העונש היה אמור להיות 21 חודשי מאסר על תנאי ו-10 ימים בכלא, כשלבסוף הואשם ב-15 חודשי מאסר על תנאי בלבד.

ההרשעה עלולה לפגוע בסיכוייו של בלם השדים האדומים להיבחר על ידי מאמן שלושת האריות, תומאס טוכל, למונדיאל הקרוב שייערך באמריקה, כשמגווייר יאלץ להצהיר על הרשעתו בכניסה לארצות הברית ולמקסיקו.

