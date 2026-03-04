אחרי שש שנים: מגווייר הורשע ובסכנה למונדיאל

בלם מנצ’סטר יונייטד ונבחרת אנגליה, הארי מגווייר הפסיד בערעור על אירוע הקטטה במיקונוס. לפני יותר מחמש שנים וחצי, באוגוסט 2020, נעצר קפטן השדים האדומים באותם ימים במהלך חופשה ביוון לאחר שהתעמת עם שוטרים, סירב להיעצר וניסה לשחד אותם, כשהואשם בכל שלושת הסעיפים הללו.

היום (רביעי), השחקן בן ה-32 הורשע בכל שלושת האישומים נגדו כשהצוות המשפטי שלצידו ניסה למנוע את פסק הדין במשך כמעט שש השנים האחרונות. כזכור, מגווייר נעצר אחרי שנקלע לתגרה עם משפחתו מול אנגלים אחרים מחוץ לבר.

לפי דיווח של ה-BBC, האנגלי לא מתכוון לוותר על כך, ומתכנן לערער פעם נוספת ולפנות לבית המשפט העליון. תחילה, העונש היה אמור להיות 21 חודשי מאסר על תנאי ו-10 ימים בכלא, כשלבסוף הואשם ב-15 חודשי מאסר על תנאי בלבד.

ההרשעה עלולה לפגוע בסיכוייו של בלם השדים האדומים להיבחר על ידי מאמן שלושת האריות, תומאס טוכל, למונדיאל הקרוב שייערך באמריקה, כשמגווייר יאלץ להצהיר על הרשעתו בכניסה לארצות הברית ולמקסיקו.