נבחרת הנערות של ישראל (U17) עלתה לדרג A

בצל המתיחות המתמשכת כאן בארץ מול איראן, נבחרת הנערות של ישראל (U17), אותה מאמן אריק לוי, המשיכה היום (רביעי) את טורניר מוקדמות אליפות אירופה (דרג B) לנערות עד גיל 17, כשהתמודדה על אדמת אלבניה מול המארחת, מולה סיימה בתיקו, בתוצאה 0:0. נוכח התוצאה, נבחרת הנערות של ישראל תשחק בדרג A כבר באוקטובר הקרוב.

תוצאת התיקו של הנערות הצעירות הקנתה להן את המקום הראשון בבית, לאחר שבמשחק הראשון, כזכור, ניצחו 0:1 את אנדורה, משער של אהבה בבז'נוב. הניצחון, התיקו והמקום הראשון הביאו הרבה גאווה לאומית ובשורה חשובה לא פחות: נבחרת הנערות של ישראל (17U) עולה לדרג A, זאת לאחר שסיימו את טורניר מוקדמות אליפות אירופה (דרג B) במקום הראשון.

מחר, עם תום משחקי מוקדמות אליפות אירופה (דרג B), תצא אהבה בבז'נוב, בת ה-16, לאדמת איטליה, כשתיבחן היא בקבוצת הפאר רומא, כשהמטרה להרשים ולהשאיר חותם במדינת המגף, נוכח יכולותיה המקצועיות, מה שהביא גם את הצוות המקצועי, יחד עם אריק לוי, לחברה לנבחרת הנערות הצעירות של ישראל.

בבז'נוב (10/2009) לא מתגוררת בארץ, אך נוכח העובדה כי בידיה דרכון ישראלי, לצד דרכון אמריקאי, הוחלט לזמן אותה לנבחרת, כשמאחוריה כבר חמש הופעות בנבחרת הנערות של ישראל עד גיל 17, כולל צמד שערים, (האחד מול יוון במוקדמות אליפות אירופה לנערות עד גיל 17 באוקטובר 2025 והשני ביום ראשון האחרון), לצד חמש הופעות בנבחרת הנערות עד גיל 16.

גם הפעם, מול אלבניה, המארחת, בדומה למשחק הראשון, אריק לוי פתח עם חמש בנות מקבוצת הפועל רעננה, הממוקמת במקום השני בליגת נערות על ואלו השמות שהופיעו על כר הדשא: קרן פביאן, קפטנית הנבחרת, אלה בן צבי, מלכת שערי הקבוצה של הפועל רעננה (עם 20 שערים), אווה אמקייס, רוני שחם ואלה כרמלי. הבנות צפויות לחזור ארצה יחד עם נבחרת הנשים הבוגרת, באחת מטיסות החילוץ ביון ראשון-שני הקרובים.

הרכב נבחרת הנערות של ישראל שפתח מול אלבניה: מריה נסטי, תהל פיסיהה, קרן פביאן, יובל ריין, אווה אמקייס, ליהי אפשטיין, רוני שחם, אלה כרמלי, לייה יפת, נועה מגירה, אלה בן צבי ואהבה בבז׳נוב.

סגל נבחרת הנערות של ישראל שיצא לטורניר: מריה נסטי ויובל סקוריך (שוערות); קרן פביאן, תהל פיסיהה, לירי רוזן, יובל ריין, אווה אלמקייס, ליהי אפשטיין (הגנה); אהבה בבז'נוב, אלה בן צבי, אלה יפרח, אלה כרמיל, שי דן, לייה יפת, הילה אריאל, נויה אוחנה, יערה יזהר, רוני שחם, נועה מגירה ונויה סרוסי (קישור והתקפה). מאמן: אריק לוי.