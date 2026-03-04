ביורוליג אישרו את האולמות של מכבי והפועל ת"א

בעקבות המצב הביטחוני בישראל והמלחמה של המדינה יחד עם ארצות הברית מול איראן, הספורט בארץ הושבת. הקבוצות שמייצגות אותנו עדיין באירופה, ימשיכו כידוע לפעול במתכונת שונה, כשהיום (רביעי), ביורוליג אישרו את האולמות החלופיים של מכבי והפועל תל אביב, בנוסף להפועל ירושלים שמשחקת ביורוקאפ.

עודד קטש ושחקניו יארחו את המשחק שלהם, כמו הירושלמים, בבלגרד, אך באולם שונה כשהם ישחקו באולם על שם אלכסנדר ניקוליץ’. האדומים יחזרו לסופיה שבבולגריה, כשיתמודדו בארנה 8888. כאמור, הקבוצה מהבירה תארח גם כן בבירת סרביה, ברנקו זראביצה.

קבוצה נוספת שנאלצת להתמודד עם השלכות המלחמה עם קבוצת הכדורסל של דובאי. הנציגה מאיחוד האמירויות תעבור לארח את משחקיה הקרובים בסרייבו שבבוסניה הרצגובינה.

ביורוליג פרסמו כי הם “ימשיכו לבחון את התפתחות המצב, בעודם שומרים על קשר עם הגורמים הרלוונטיים”. בנוסף, הם בוחנים את האפשרות לדחות או לשנות מיקום למשחקים מהמחזור ה-30 שמתחיל מחר ללא הקבוצות הנ”ל, כשבימים הקרובים הם יפרסמו מידע נוסף.