יום רביעי, 04.03.2026 שעה 16:36
כדורסל עולמי  >> יורוליג

ביורוליג אישרו את האולמות של מכבי והפועל ת"א

בעקבות המצב הביטחוני ולאור המלחמה, המפעל האירופי הגדול ביותר עדכן כי הצהובים יארחו בבלגרד שבסרביה, בעוד שהאדומים ישחקו בסופיה שבבולגריה

|
אלייז'ה בראיינט ואושה בריסט (ראובן שוורץ)
אלייז'ה בראיינט ואושה בריסט (ראובן שוורץ)

בעקבות המצב הביטחוני בישראל והמלחמה של המדינה יחד עם ארצות הברית מול איראן, הספורט בארץ הושבת. הקבוצות שמייצגות אותנו עדיין באירופה, ימשיכו כידוע לפעול במתכונת שונה, כשהיום (רביעי), ביורוליג אישרו את האולמות החלופיים של מכבי והפועל תל אביב, בנוסף להפועל ירושלים שמשחקת ביורוקאפ.

עודד קטש ושחקניו יארחו את המשחק שלהם, כמו הירושלמים, בבלגרד, אך באולם שונה כשהם ישחקו באולם על שם אלכסנדר ניקוליץ’. האדומים יחזרו לסופיה שבבולגריה, כשיתמודדו בארנה 8888. כאמור, הקבוצה מהבירה תארח גם כן בבירת סרביה, ברנקו זראביצה.

קבוצה נוספת שנאלצת להתמודד עם השלכות המלחמה עם קבוצת הכדורסל של דובאי. הנציגה מאיחוד האמירויות תעבור לארח את משחקיה הקרובים בסרייבו שבבוסניה הרצגובינה.

ביורוליג פרסמו כי הם “ימשיכו לבחון את התפתחות המצב, בעודם שומרים על קשר עם הגורמים הרלוונטיים”. בנוסף, הם בוחנים את האפשרות לדחות או לשנות מיקום למשחקים מהמחזור ה-30 שמתחיל מחר ללא הקבוצות הנ”ל, כשבימים הקרובים הם יפרסמו מידע נוסף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */