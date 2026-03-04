יום רביעי, 04.03.2026 שעה 16:40
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ

משחקי היורוקאפ של הפועל י-ם ייערכו בבלגרד

לאור המצב הביטחוני בישראל, היורוליג עדכן את הקבוצה מהבירה כי היא לא תוכל לארח בארנה, אלא בסרביה. במועדון יפעלו להעמיד לאוהדים טיסות מסובסדות

|
שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)

המלחמה של ישראל וארצות הברית עם איראן עצרה את הספורט בישראל, כשהיום (רביעי) קיבלנו השלכה אחת למצב הביטחוני הקיים בארץ, כשהפועל ירושלים הודיעה כי יתר משחקי היורוקאפ של המועדון העונה לא ייערכו בארץ, אלא בבלגרד.

בהודעה נכתב: “אוהדים יקרים, לצערנו, הנהלת היורוליג עדכנה אותנו כי לאור המצב הביטחוני בישראל, התקבלה החלטה לקיים את יתר משחקי היורוקאפ בבלגרד עד לסיום העונה האירופית. משמעות ההחלטה היא שהמשחקים לא ישובו להתקיים בארץ העונה.

“משחק רבע הגמר צפוי להתקיים ב-17 או ב-18 במרץ, כאשר המועד הסופי ייקבע כשבוע לפני המשחק. נעדכן מיד עם קבלת האישור הרשמי. אנו מאמינים בלב שלם כי אתם הלב הפועם של המועדון. גם כשהמשחקים אינם מתקיימים בבית הטבעי שלנו, הנוכחות שלכם ביציעים משמעותית עבורנו יותר מתמיד. התמיכה שלכם בישורת האחרונה של העונה האירופית היא כוח אמיתי עבור הקבוצה בדרך להשגת היעדים שלנו.

“בהתאם להתפתחויות הביטחוניות וככל שהמצב יאפשר זאת, נפעל להעמיד לרשותכם טיסות מסובסדות לבלגרד, כדי לאפשר לכמה שיותר מכם להיות חלק מהרגעים החשובים הללו. הודעה מסודרת תצא בהמשך עם פרטים מלאים. נמשיך לעדכן אתכם בשקיפות ובאחריות ובעיקר שמרו על עצמכם ועל היקרים לכם”.

