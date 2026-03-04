יום רביעי, 04.03.2026 שעה 15:46
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4839-4829ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4042-4028פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3735-3828ברייטון12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

מסי השאיר אבק לאמבפה והולאנד במחקר חדש

בגיל 38, הפרעוש ראשון בעולם בתרומות ישירות לשערים בשנה האחרונה, עם 17 יותר מכוכב ריאל שבמקום ה-2. וגם: היכן רונאלדו והמיקום הנמוך של הנורבגי

ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

מחקר חדש של מרכז המחקר CIES בחן את השחקנים המכריעים ביותר בכדורגל העולמי על פי מספר השערים והבישולים שלהם ב-365 הימים האחרונים, ב-67 ליגות שונות ברחבי העולם. לפי הנתונים, מי שמוביל בפער גדול הוא ליאו מסי, שרשם 59 תרומות לשערים, 37 שערים ו-22 בישולים, נתון הגבוה ב-17 תרומות יותר מכל שחקן אחר ברשימה.

כאשר משקללים את התרומות לפי רמת הליגות והמשחקים שבהם הן הושגו, מסי עדיין נמצא במקום הראשון עם מדד של 66.3. אחריו מדורג קיליאן אמבפה עם 41 תרומות לשערים, מהן 37 שערים, ומדד משוקלל של 65.4. במקום השלישי נמצא הארי קיין מבאיירן מינכן עם 42 תרומות לשערים ומדד של 64.5.

ברשימת הבולטים נמצא גם מייקל אוליסה מבאיירן מינכן, שסיפק 37 תרומות לשערים, כולל שיא של 22 בישולים, ומדורג רביעי במדד עם 54.9. ברשימה מופיעים גם שמות מוכרים נוספים כמו אנדרס דרייר מסן דייגו עם 41 תרומות, שרדן שאקירי מבאזל עם 38, ולואיס סוארס מספורטינג ליסבון עם 37.

נשאר מאחורי מסי. אמבפה (רויטרס)נשאר מאחורי מסי. אמבפה (רויטרס)

רונאלדו בין המבוגרים ברשימה, הולאנד רק במקום ה-31

כריסטיאנו רונאלדו, בגיל 41.1, הוא אחד השחקנים המבוגרים ביותר שנכנסו לדירוג. החלוץ הפורטוגלי רשם 31 תרומות לשערים, 29 שערים ושני בישולים, והוא מדורג במקום ה-31 לצד מספר שחקנים נוספים עם אותו מספר תרומות. גם מסי, בגיל 38.7, נמצא בקבוצת השחקנים המבוגרים ברשימה, לצד פרננדו זאמפדרי בן ה-38.

מעניין לראות כי גם כוכבים גדולים של הכדורגל העולמי נמצאים מאחור יותר בדירוג. ארלינג הולאנד ממנצ’סטר סיטי, למשל, מדורג גם הוא במקום ה-31 עם 31 תרומות לשערים, 24 שערים ו-7 בישולים. ברשימה מופיעים גם שחקנים בולטים נוספים כמו דניס בואנגה מלוס אנג’לס, איבן טוני מאל אהלי, ואנגליס פבלידיס מבנפיקה.

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

המחקר מציין גם נתון מעניין לגבי גיל השחקנים. לאמין ימאל, עם 18 שערים ו-11 בישולים בליגה הספרדית, הוא הצעיר ביותר מבין 100 השחקנים ברשימה בגיל 18.6 בלבד. מלבדו, רק שחקן אחד נוסף מתחת לגיל 23 נכנס לדירוג, פרנקולינו ז’ו בן ה-21.7.

בסך הכל, הרשימה כוללת שחקנים מ-45 ליגות שונות ברחבי העולם. המדד המשוקלל חושב על ידי הכפלת התרומות לשערים ביחס בין הממוצע הספורטיבי של המשחקים שבהם השחקנים כבשו או בישלו לבין הממוצע שנמדד עבור 100 הכדורגלנים המובילים בדירוג.

