מסי השאיר אבק לאמבפה והולאנד במחקר חדש

מחקר חדש של מרכז המחקר CIES בחן את השחקנים המכריעים ביותר בכדורגל העולמי על פי מספר השערים והבישולים שלהם ב-365 הימים האחרונים, ב-67 ליגות שונות ברחבי העולם. לפי הנתונים, מי שמוביל בפער גדול הוא ליאו מסי, שרשם 59 תרומות לשערים, 37 שערים ו-22 בישולים, נתון הגבוה ב-17 תרומות יותר מכל שחקן אחר ברשימה.

כאשר משקללים את התרומות לפי רמת הליגות והמשחקים שבהם הן הושגו, מסי עדיין נמצא במקום הראשון עם מדד של 66.3. אחריו מדורג קיליאן אמבפה עם 41 תרומות לשערים, מהן 37 שערים, ומדד משוקלל של 65.4. במקום השלישי נמצא הארי קיין מבאיירן מינכן עם 42 תרומות לשערים ומדד של 64.5.

ברשימת הבולטים נמצא גם מייקל אוליסה מבאיירן מינכן, שסיפק 37 תרומות לשערים, כולל שיא של 22 בישולים, ומדורג רביעי במדד עם 54.9. ברשימה מופיעים גם שמות מוכרים נוספים כמו אנדרס דרייר מסן דייגו עם 41 תרומות, שרדן שאקירי מבאזל עם 38, ולואיס סוארס מספורטינג ליסבון עם 37.

נשאר מאחורי מסי. אמבפה (רויטרס)

רונאלדו בין המבוגרים ברשימה, הולאנד רק במקום ה-31

כריסטיאנו רונאלדו, בגיל 41.1, הוא אחד השחקנים המבוגרים ביותר שנכנסו לדירוג. החלוץ הפורטוגלי רשם 31 תרומות לשערים, 29 שערים ושני בישולים, והוא מדורג במקום ה-31 לצד מספר שחקנים נוספים עם אותו מספר תרומות. גם מסי, בגיל 38.7, נמצא בקבוצת השחקנים המבוגרים ברשימה, לצד פרננדו זאמפדרי בן ה-38.

מעניין לראות כי גם כוכבים גדולים של הכדורגל העולמי נמצאים מאחור יותר בדירוג. ארלינג הולאנד ממנצ’סטר סיטי, למשל, מדורג גם הוא במקום ה-31 עם 31 תרומות לשערים, 24 שערים ו-7 בישולים. ברשימה מופיעים גם שחקנים בולטים נוספים כמו דניס בואנגה מלוס אנג’לס, איבן טוני מאל אהלי, ואנגליס פבלידיס מבנפיקה.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

המחקר מציין גם נתון מעניין לגבי גיל השחקנים. לאמין ימאל, עם 18 שערים ו-11 בישולים בליגה הספרדית, הוא הצעיר ביותר מבין 100 השחקנים ברשימה בגיל 18.6 בלבד. מלבדו, רק שחקן אחד נוסף מתחת לגיל 23 נכנס לדירוג, פרנקולינו ז’ו בן ה-21.7.

בסך הכל, הרשימה כוללת שחקנים מ-45 ליגות שונות ברחבי העולם. המדד המשוקלל חושב על ידי הכפלת התרומות לשערים ביחס בין הממוצע הספורטיבי של המשחקים שבהם השחקנים כבשו או בישלו לבין הממוצע שנמדד עבור 100 הכדורגלנים המובילים בדירוג.