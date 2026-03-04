פציעת רודריגו תשאיר חור של 100 מיליון בריאל?

רודריגו היה צפוי לעזוב את ריאל מדריד בקיץ הקרוב. ההחלטה התקבלה מצידו באופן חד צדדי, אך היא גם תאמה את רצונו של פלורנטינו פרס, שהוא הגורם היחיד שקובע את הקווים המנחים מבחינה מקצועית במועדון.

הכדורגלן הברזילאי, שכבר ניסה ללא הצלחה לשנות אווירה לאחר גביע העולם למועדונים בארצות הברית בשנה שעברה, למד מהטעויות שעשה אז. באותה תקופה הוא הפקיד את ענייניו בידי כמה סוכנים שהציעו במקביל את שירותיו למספר מועדונים, כמעט כמו במכירה פומבית. הטקטיקה הזו הסתיימה בכישלון.

רודריגו ואביו ניהלו שיחות מתקדמות כדי להצטרף לאחד מסוכני השחקנים הגדולים בזירה הבינלאומית. הצעות לא חסרו. הרעיון היה להתחבר לסוכן שיבטיח להם מענק חתימה משמעותי ויפתח בפניו את הדלתות למועדוני הצמרת של הפרמייר ליג, יעד שנחשב לסביר ביותר מבחינתו.

רודריגו מאוכזב (רויטרס)

פאריס סן ז’רמן ירדה מהפרק מבחינתו, משום שלואיס אנריקה כבר מכוסה היטב בעמדה שלו וגם בשל מערכת היחסים המתוחה בין שני המועדונים מאז שקיליאן אמבפה עבר לריאל מדריד כשחקן חופשי.

התוכנית של רודריגו הייתה להגיע למונדיאל ולשקם את התדמית המקצועית שלו תחת קרלו אנצ’לוטי, מאמן שמאמין בו לחלוטין. גם כאן הייתה התאמה לאינטרסים של ריאל מדריד, שהייתה משוכנעת כי הברזילאי יוכל להעלות מחדש את ערכו בשוק, שירד לכ-60 מיליון אירו לאחר עונה שבה כבש שלושה שערים בלבד ב-27 משחקים.

בריאל קיוו שהערך שלו יעלה. רודריגו (IMAGO)

בקיץ 2025 פלורנטינו פרס העריך את שוויו ב-100 מיליון אירו וסירב להתפשר לאורך כל חלון ההעברות. הוא לא הסכים לנהל משא ומתן על הורדת המחיר. הכוונה הייתה להכניס לפחות את אותו הסכום ממכירתו, ואולי אף להוסיף בונוסים קלים להשגה. השחקן היה מודע לכך היטב.

הצורך להתחזק בכל דרך

עם מכירתו של רודריגו, ריאל קיוותה לייצר משאבים שיאפשרו לבצע החתמות נחוצות כדי לחזק סגל שנבנה בצורה בעייתית, מתקשה להחזיק מעמד, ושמאז ינואר כבר איבד שני תארים והסתבך מאוד במאבק על האליפות לאחר שני הפסדים רצופים.

גם 185 מיליון האירו שהושקעו העונה לא הצליחו לשנות את המגמה. בעונה שעברה הקבוצה כשלה בכל החזיתות, כאשר ברצלונה גברה עליה בשלושה מפגשים ישירים. ריאל מדריד תיאלץ שוב לפנות לשוק ההעברות כדי לצרף לפחות שני שחקנים בכירים: אחד למרכז ההגנה ואחד לקישור, במיוחד לאחר שפלורנטינו סירב בשנים האחרונות לחפש מחליפים לטוני קרוס ולאחר מכן ללוקה מודריץ’.

פלורנטינו פרס (IMAGO)

כל התוכנית הזו השתבשה לחלוטין ביום שלישי, כאשר ריאל מדריד אישרה כי החלוץ הברזילאי קרע את הרצועה הצולבת הקדמית ואת המניסקוס החיצוני בברכו הימנית בהפסד לחטאפה בסנטיאגו ברנבאו (1:0). המשחק היה גם חזרתו של רודריגו לאחר חודש של היעדרות בגלל דלקת בגיד, והפציעה הייתה מכה קשה במיוחד.

הפציעה הארוכה הזו תמנע ממנו לשחק בשלב הסיום של העונה ותגרום לו להחמיץ גם את מונדיאל 2026 עם נבחרת ברזיל, שם היה מיועד להיות אחד הכוכבים לצד ראפיניה וחברו לקבוצה ויניסיוס ג’וניור. כעת נראה כי ניימאר צפוי לתפוס את מקומו. על פי הפרוטוקול הרפואי המקובל לפציעות מסוג זה, ייתכן מאוד שרודריגו לא יחזור לשחק עד תחילת 2027.

בפועל המשמעות היא שהאפשרות שרודריגו יעזוב את ריאל מדריד נדחית לפחות עד חלון ההעברות של קיץ 2027, כאשר אז תישאר לו רק שנה אחת בחוזה הנוכחי. המצב יהיה שונה מאוד מזה שגם הוא וגם הלבנים תכננו לקיץ הקרוב, ופלורנטינו פרס ייאלץ כעת לחפש בחודשים הקרובים מכירות אחרות כדי לממן את השינויים בסגל.