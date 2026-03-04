יום רביעי, 04.03.2026 שעה 15:24
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

פציעת רודריגו תשאיר חור של 100 מיליון בריאל?

נחשף: התכנון היה למכור את הכוכב בקיץ אחרי המונדיאל, החלטה שהוא שותף אליה, אבל כעת הקלפים נטרפו מחדש והוא צפוי להיפרד ב-2027, שנה לסוף חוזהו

|
רודריגו (IMAGO)
רודריגו (IMAGO)

רודריגו היה צפוי לעזוב את ריאל מדריד בקיץ הקרוב. ההחלטה התקבלה מצידו באופן חד צדדי, אך היא גם תאמה את רצונו של פלורנטינו פרס, שהוא הגורם היחיד שקובע את הקווים המנחים מבחינה מקצועית במועדון.

הכדורגלן הברזילאי, שכבר ניסה ללא הצלחה לשנות אווירה לאחר גביע העולם למועדונים בארצות הברית בשנה שעברה, למד מהטעויות שעשה אז. באותה תקופה הוא הפקיד את ענייניו בידי כמה סוכנים שהציעו במקביל את שירותיו למספר מועדונים, כמעט כמו במכירה פומבית. הטקטיקה הזו הסתיימה בכישלון.

רודריגו ואביו ניהלו שיחות מתקדמות כדי להצטרף לאחד מסוכני השחקנים הגדולים בזירה הבינלאומית. הצעות לא חסרו. הרעיון היה להתחבר לסוכן שיבטיח להם מענק חתימה משמעותי ויפתח בפניו את הדלתות למועדוני הצמרת של הפרמייר ליג, יעד שנחשב לסביר ביותר מבחינתו.

רודריגו מאוכזב (רויטרס)רודריגו מאוכזב (רויטרס)

פאריס סן ז’רמן ירדה מהפרק מבחינתו, משום שלואיס אנריקה כבר מכוסה היטב בעמדה שלו וגם בשל מערכת היחסים המתוחה בין שני המועדונים מאז שקיליאן אמבפה עבר לריאל מדריד כשחקן חופשי.

התוכנית של רודריגו הייתה להגיע למונדיאל ולשקם את התדמית המקצועית שלו תחת קרלו אנצ’לוטי, מאמן שמאמין בו לחלוטין. גם כאן הייתה התאמה לאינטרסים של ריאל מדריד, שהייתה משוכנעת כי הברזילאי יוכל להעלות מחדש את ערכו בשוק, שירד לכ-60 מיליון אירו לאחר עונה שבה כבש שלושה שערים בלבד ב-27 משחקים.

בריאל קיוו שהערך שלו יעלה. רודריגו (IMAGO)בריאל קיוו שהערך שלו יעלה. רודריגו (IMAGO)

בקיץ 2025 פלורנטינו פרס העריך את שוויו ב-100 מיליון אירו וסירב להתפשר לאורך כל חלון ההעברות. הוא לא הסכים לנהל משא ומתן על הורדת המחיר. הכוונה הייתה להכניס לפחות את אותו הסכום ממכירתו, ואולי אף להוסיף בונוסים קלים להשגה. השחקן היה מודע לכך היטב.

הצורך להתחזק בכל דרך

עם מכירתו של רודריגו, ריאל קיוותה לייצר משאבים שיאפשרו לבצע החתמות נחוצות כדי לחזק סגל שנבנה בצורה בעייתית, מתקשה להחזיק מעמד, ושמאז ינואר כבר איבד שני תארים והסתבך מאוד במאבק על האליפות לאחר שני הפסדים רצופים.

גם 185 מיליון האירו שהושקעו העונה לא הצליחו לשנות את המגמה. בעונה שעברה הקבוצה כשלה בכל החזיתות, כאשר ברצלונה גברה עליה בשלושה מפגשים ישירים. ריאל מדריד תיאלץ שוב לפנות לשוק ההעברות כדי לצרף לפחות שני שחקנים בכירים: אחד למרכז ההגנה ואחד לקישור, במיוחד לאחר שפלורנטינו סירב בשנים האחרונות לחפש מחליפים לטוני קרוס ולאחר מכן ללוקה מודריץ’.

פלורנטינו פרס (IMAGO)פלורנטינו פרס (IMAGO)

כל התוכנית הזו השתבשה לחלוטין ביום שלישי, כאשר ריאל מדריד אישרה כי החלוץ הברזילאי קרע את הרצועה הצולבת הקדמית ואת המניסקוס החיצוני בברכו הימנית בהפסד לחטאפה בסנטיאגו ברנבאו (1:0). המשחק היה גם חזרתו של רודריגו לאחר חודש של היעדרות בגלל דלקת בגיד, והפציעה הייתה מכה קשה במיוחד.

הפציעה הארוכה הזו תמנע ממנו לשחק בשלב הסיום של העונה ותגרום לו להחמיץ גם את מונדיאל 2026 עם נבחרת ברזיל, שם היה מיועד להיות אחד הכוכבים לצד ראפיניה וחברו לקבוצה ויניסיוס ג’וניור. כעת נראה כי ניימאר צפוי לתפוס את מקומו. על פי הפרוטוקול הרפואי המקובל לפציעות מסוג זה, ייתכן מאוד שרודריגו לא יחזור לשחק עד תחילת 2027.

בפועל המשמעות היא שהאפשרות שרודריגו יעזוב את ריאל מדריד נדחית לפחות עד חלון ההעברות של קיץ 2027, כאשר אז תישאר לו רק שנה אחת בחוזה הנוכחי. המצב יהיה שונה מאוד מזה שגם הוא וגם הלבנים תכננו לקיץ הקרוב, ופלורנטינו פרס ייאלץ כעת לחפש בחודשים הקרובים מכירות אחרות כדי לממן את השינויים בסגל.

