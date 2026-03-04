יום רביעי, 04.03.2026 שעה 17:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"ירמקוב כמו אח, מתגעגע לכדורגל ומוכן לחזור"

רוקאביצה בראיון: האירוח של שוער חיפה בזמן המלחמה ("אמרנו לו להישאר אצלנו"), הקמת האקדמיה, המחשבות על אימון ומאבק האליפות. וגם: הקאמבק שבדרך

|
ניקיטה רוקאביצה (עמרי שטיין)
ניקיטה רוקאביצה (עמרי שטיין)

ניקיטה רוקאביצה הוא אחד השחקנים האהודים ששיחקו במכבי חיפה והיו שותפים ללא מעט הישגים של הירוקים מהכרמל. שמו של החלוץ עלה לאחרונה לכותרות בהקשר מרגש, לאחר שעם פתיחת המלחמה הוא החליט לארח בביתו את שוערה האוקראיני של הקבוצה, גאורגי ירמקוב. רוקאביצה נמצא בימים אלה בתהליך הוצאת תעודות הסמכה מקצועיות, עובד על הקמת אקדמיה לילדים ומבהיר בראיון כי הדלת לחזרה לענף עדיין פתוחה לגמרי מבחינתו.

ניקיטה, איך אתה עובר את התקופה הזאת?
"המלחמה היא דבר מאוד רע. תמיד נמצאים על הקצה, במיוחד כשיש לך ילדים, אז זה לא נעים, אבל אנחנו מסתדרים טוב".

אתה מארח אצלך שחקן שהגיע לבד בתחילת המלחמה, שוער מכבי חיפה גאורגי ירמקוב. ספר על כך.
"ירמקוב כן, הוא כמו אח קטן שלי. הוא היה לבד כי אשתו נמצאת באוקראינה כרגע, אז כשהמלחמה התחילה אמרנו לו לבוא ולהישאר אצלנו ואנחנו מאוד שמחים לארח אותו".

גאורגי ירמקוב (רדאד גגאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)

בדרך חזרה לכדורגל?

מה אתה עושה כיום? האם אתה רואה כאן את המשך עתידך ושל משפחתך?
"כרגע אנחנו חיים בישראל. אני בתהליך לפתוח סוג של אקדמיה לילדים ובקרוב כולם ידעו על זה פרטים. חוץ מזה, אני גם מוכן לחזור לכדורגל בצורה כלשהי, נראה מה יקרה".

השארת רושם מצוין במכבי חיפה. למה אתה לא משתלב בתפקיד כלשהו במועדון? היית רוצה בכך?
"כפי שציינתי, אני אשמח לחזור לכדורגל. אני מתגעגע לזה מאוד ואני מוכן לחזור. אני בישראל ותמיד פתוח לזה, אז נראה מה יקרה. מקווה שנפגש שוב בקרוב".

איך אתה רואה את המצב במכבי חיפה כיום?
"קשה לומר כי אני לא בתוך המועדון כרגע ואני לא בטוח מה קורה, אבל מאז שברק בכר והצוות חזרו למועדון, הדברים מתחילים להשתפר לאט לאט".

ניקיטה רוקאביצה וברק בכר (עמרי שטיין)ניקיטה רוקאביצה וברק בכר (עמרי שטיין)

אתה חושב שהחלטה להמשיך עם ברק בכר היא תהיה נכונה?
"כפי שציינתי קודם, אני יודע מה ברק מסוגל לעשות. אני חושב שזה הצעד הנכון להשאיר אותו ולהמשיך לבנות בסיס טוב לשנים הבאות".

מה דעתך על בית”ר ירושלים, בה שיחקת בעבר, ועל העונה שהיא עוברת?
"בית”ר זה מועדון מאוד חם. נהניתי מהעונה שלי שם ואני מאחל להם רק טוב. הם עושים דברים טובים העונה וזה טוב לראות. הם מראים לי אהבה ותמיד אני מעריך כשמראים לי אהבה והערכה, ותמיד אחזיר זאת".

קריירת אימון באופק?

מי לדעתך תיקח את האליפות העונה?
"בדרך שבה הדברים מתנהלים עכשיו, זה נראה כמו באר שבע, אבל עדיין יש הרבה משחקים לשחק ובכדורגל הכל יכול להשתנות מהר מאוד".

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

אתה מכוון גם לקריירת אימון?
"אני עושה עכשיו את התעודות וההסמכות. אף אחד לא יודע מה העתיד צופן, אבל זו יכולה להיות אפשרות ואני לא אומר לא לשום דבר".

איך אתה רואה את השתלבות הצעירים בליגה?
"כפי שאני רואה מהמשחקים הקודמים, כמה מהשחקנים הצעירים מהאקדמיה קיבלו הזדמנות והם מתפקדים טוב עד עכשיו. הם רק צריכים להיות עקביים ולהמשיך להשתפר, להישאר ענווים ולעבוד קשה כי הדרך עוד ארוכה. זה נהדר לראות כי בכדורגל המועדונים צריכים לקדם את הכישרון הטוב ביותר שלהם ולתת לו הזדמנויות".

לסיום, מה תאחל לעם ישראל?"
"אני מאחל להם רק טוב. אני חי כאן עכשיו גם, אז אני מקווה שכולם יחיו בשלום, בריאות ואושר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */