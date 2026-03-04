"ירמקוב כמו אח, מתגעגע לכדורגל ומוכן לחזור"

ניקיטה רוקאביצה הוא אחד השחקנים האהודים ששיחקו במכבי חיפה והיו שותפים ללא מעט הישגים של הירוקים מהכרמל. שמו של החלוץ עלה לאחרונה לכותרות בהקשר מרגש, לאחר שעם פתיחת המלחמה הוא החליט לארח בביתו את שוערה האוקראיני של הקבוצה, גאורגי ירמקוב. רוקאביצה נמצא בימים אלה בתהליך הוצאת תעודות הסמכה מקצועיות, עובד על הקמת אקדמיה לילדים ומבהיר בראיון כי הדלת לחזרה לענף עדיין פתוחה לגמרי מבחינתו.

ניקיטה, איך אתה עובר את התקופה הזאת?

"המלחמה היא דבר מאוד רע. תמיד נמצאים על הקצה, במיוחד כשיש לך ילדים, אז זה לא נעים, אבל אנחנו מסתדרים טוב".

אתה מארח אצלך שחקן שהגיע לבד בתחילת המלחמה, שוער מכבי חיפה גאורגי ירמקוב. ספר על כך.

"ירמקוב כן, הוא כמו אח קטן שלי. הוא היה לבד כי אשתו נמצאת באוקראינה כרגע, אז כשהמלחמה התחילה אמרנו לו לבוא ולהישאר אצלנו ואנחנו מאוד שמחים לארח אותו".

גאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)

בדרך חזרה לכדורגל?

מה אתה עושה כיום? האם אתה רואה כאן את המשך עתידך ושל משפחתך?

"כרגע אנחנו חיים בישראל. אני בתהליך לפתוח סוג של אקדמיה לילדים ובקרוב כולם ידעו על זה פרטים. חוץ מזה, אני גם מוכן לחזור לכדורגל בצורה כלשהי, נראה מה יקרה".

השארת רושם מצוין במכבי חיפה. למה אתה לא משתלב בתפקיד כלשהו במועדון? היית רוצה בכך?

"כפי שציינתי, אני אשמח לחזור לכדורגל. אני מתגעגע לזה מאוד ואני מוכן לחזור. אני בישראל ותמיד פתוח לזה, אז נראה מה יקרה. מקווה שנפגש שוב בקרוב".

איך אתה רואה את המצב במכבי חיפה כיום?

"קשה לומר כי אני לא בתוך המועדון כרגע ואני לא בטוח מה קורה, אבל מאז שברק בכר והצוות חזרו למועדון, הדברים מתחילים להשתפר לאט לאט".

ניקיטה רוקאביצה וברק בכר (עמרי שטיין)

אתה חושב שהחלטה להמשיך עם ברק בכר היא תהיה נכונה?

"כפי שציינתי קודם, אני יודע מה ברק מסוגל לעשות. אני חושב שזה הצעד הנכון להשאיר אותו ולהמשיך לבנות בסיס טוב לשנים הבאות".

מה דעתך על בית”ר ירושלים, בה שיחקת בעבר, ועל העונה שהיא עוברת?

"בית”ר זה מועדון מאוד חם. נהניתי מהעונה שלי שם ואני מאחל להם רק טוב. הם עושים דברים טובים העונה וזה טוב לראות. הם מראים לי אהבה ותמיד אני מעריך כשמראים לי אהבה והערכה, ותמיד אחזיר זאת".

קריירת אימון באופק?

מי לדעתך תיקח את האליפות העונה?

"בדרך שבה הדברים מתנהלים עכשיו, זה נראה כמו באר שבע, אבל עדיין יש הרבה משחקים לשחק ובכדורגל הכל יכול להשתנות מהר מאוד".

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

אתה מכוון גם לקריירת אימון?

"אני עושה עכשיו את התעודות וההסמכות. אף אחד לא יודע מה העתיד צופן, אבל זו יכולה להיות אפשרות ואני לא אומר לא לשום דבר".

איך אתה רואה את השתלבות הצעירים בליגה?

"כפי שאני רואה מהמשחקים הקודמים, כמה מהשחקנים הצעירים מהאקדמיה קיבלו הזדמנות והם מתפקדים טוב עד עכשיו. הם רק צריכים להיות עקביים ולהמשיך להשתפר, להישאר ענווים ולעבוד קשה כי הדרך עוד ארוכה. זה נהדר לראות כי בכדורגל המועדונים צריכים לקדם את הכישרון הטוב ביותר שלהם ולתת לו הזדמנויות".

לסיום, מה תאחל לעם ישראל?"

"אני מאחל להם רק טוב. אני חי כאן עכשיו גם, אז אני מקווה שכולם יחיו בשלום, בריאות ואושר".