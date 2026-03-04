סטיוארט בראיון: לא מפחד מהמצב, רגיל ליריות

חלוץ מכבי חיפה טריבנטה סטיוארט התייחס למלחמה בראיון במולדתו ג'מייקה וסיפר כי למרות המתיחות והפיצוצים שנשמעו סביבו, המצב באזור שבו הוא מתגורר בישראל עדיין נותר יציב יחסית.

החלוץ הג’מייקני סיפר כי שמע פיצוצים, אך לדבריו המצב סביבו עדיין לא יצא משליטה. "הדברים בסדר עד עכשיו במקום שבו אני נמצא בישראל, כי המצב די יציב ולא יצא משליטה, ואין שום דבר שצריך להשתגע בגללו כרגע", אמר סטיוארט. הוא הוסיף: "שמעתי כמה פיצוצים סביבי, אבל עדיין שום דבר מטורף כמו בניינים שנפגעו או דברים כאלה".

סטיוארט על המצב בישראל

סטיוארט בן ה-25, שגדל בשכונת הומסטד בעיר ספניש טאון בג’מייקה, סיפר כי חברתו שנמצאת איתו בישראל מודאגת יותר ממנו מהמצב הביטחוני. "אני לא מרגיש מודאג מהמצב הזה כי ידעתי למה אני נכנס עוד לפני שהגעתי לכאן. החברה שלי כאן איתי כרגע והיא מרגישה קצת אחרת ממני לגבי כל הסיטואציה. היא בעצם מודאגת יותר ממני עכשיו", ציין.

טריבנטה סטיוארט (רדאד ג'בארה)

החלוץ גם הסביר כי הרקע שממנו הגיע השפיע על הדרך שבה הוא מתייחס למצב. "אני לא באמת מפחד מהמצב כי אני אדם שגדל בגטו, אז אני רגיל לשמוע יריות. ההבדל הוא שכאן מדובר בטילים, וכאדם שמאמין באלוהים אני רק מקווה לטוב ושזה יסתיים מהר, כי ככל שזה ייגמר מהר יותר, כך יהיה טוב יותר בשבילי", אמר.

עם זאת, סטיוארט הבהיר כי אם העימות יימשך וייווצר לו חלון הזדמנויות לעזוב, הוא יעדיף לעשות זאת. "ברגע זה אם זה יימשך, אז ברגע שתהיה לי הזדמנות לעזוב אני אעזוב, כי הייתי מעדיף להיות במקום בטוח יותר, אפילו בבית שלי בג’מייקה", אמר.

הוא הוסיף כי המצב עלול להשתנות במהירות: "כרגע המצב אולי יציב, אבל בעוד כמה ימים הדברים יכולים להשתנות מהר מאוד, אז אני שומר את האוזניים קרובות לקרקע כרגע. אבל כרגע קשה לעזוב כי מהרגע שהמלחמה התחילה שדות התעופה כאן נסגרו".

סטיוארט, שרשם ארבע הופעות בנבחרת הבוגרת של ג’מייקה אך עדיין לא כבש במדיה, מציג בינתיים מספרים טובים במדי מכבי חיפה עם תשעה שערים ב-22 משחקים מאז הצטרף לקבוצה.