ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

המנהלת לקבוצות: העונה תתארך עד לסוף מאי

לאור מבצע "שאגת הארי", מ"מ המנכ"ל ניר ינקלביץ' במכתב רשמי: "המחזורים הקרובים מבוטלים, מקווים לחזרה הדרגתית לאימונים. המטרה: להכריע במגרש"

עבדולאי סק מרחיק (רדאד ג'בארה)
עבדולאי סק מרחיק (רדאד ג'בארה)

חוסר הוודאות בכדורגל הישראלי נמשך בצל מבצע "שאגת הארי". מנהלת הליגות הוציאה היום (רביעי) מכתב רשמי לבעלים, ליו"ר ולמנכ"לי הקבוצות בליגות המקצועניות, ובו פירוט המצב הנוכחי ותוכניות המגירה להמשך עונת המשחקים 2025/26.

במכתב, עליו חתום מ"מ המנכ"ל ניר ינקלביץ' הובהר באופן חד משמעי כי המטרה העליונה היא להביא את העונה לסיומה הספורטיבי. עם זאת, במנהלת נערכים לשינויים משמעותיים בלוחות הזמנים: "נבקש כי כבר כעת תתכוננו לכך כי עונת המשחקים תתארך לפחות עד לסוף חודש מאי ותכינו בהתאם את השחקנים והצוותים".

"המטרה: הכרעה על כר הדשא"

במנהלת הדגישו את המחויבות לסיום הליגה: "כפי שהובהר בישיבות ושיחות קודמות, המטרה היא לסיים את עונת המשחקים במלואה על המגרש, על מנת להגיע להכרעות ספורטיביות על כר הדשא וכמובן לעמוד בחובתנו המוסרית כלפי אוהדי הכדורגל ולקיום המחויבויות המסחריות השונות".

ניר ינקלביץ'

בשלב זה, לאור הנחיות פיקוד העורף ומגבלות ההתקהלות, הוחלט על ביטול המשחקים הקרובים: "מועדי המשחקים שכבר פורסמו, לרבות מועדי מחזורי סוף השבוע הקרוב (06-09.03.2026), מבוטלים. ברגע שניתן יהיה להיערך לחזרה לקיום משחקים, נציג בפניכם את תוכניות המשחקים המעודכנות שיכללו מועדים חדשים לליגת העל ולליגה הלאומית".

חזרה הדרגתית ואימונים ביתיים

במנהלת מבינים כי החזרה לא תהיה מיידית: "אנו נמצאים בקשר רציף עם הרשויות, בדגש על פיקוד העורף, על מנת שנוכל להתארגן לחזרה לפעילות ולו הדרגתית ברגע שהתנאים יאפשרו זאת. אנו מקווים כי ברגע שיהיה ניתן לשוב לפעילות חלקית, נקבל אישורים לחידוש אימונים ובשלב מאוחר יותר גם משחקים בכפוף למרחבים מוגנים".

עד אז, ההמלצה לקבוצות היא לשמור על כושר: "אנו ממליצים כי כל קבוצה תכין תוכנית אימונים ביתית שתאפשר לשמור על כושר בסיסי כפי שנעשה בעבר בעיתות חירום. אנו מודעים לכך שהאימונים הקבוצתיים נעצרו וכי חלק מהשחקנים הזרים עזבו את הארץ, וננסה לקחת זאת בחשבון בבניית לוחות הזמנים".

לסיום המכתב, שלח ינקלביץ מסר של חיזוק לכוחות הביטחון: "נבקש לחזק את חיילי צה״ל וצבא ארה״ב במערכה למען שלום ועתיד מדינת ישראל. שמרו על עצמכם וכמובן על עובדי הקבוצות ומשפחותיכם".

