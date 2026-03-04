אם המצב יימשך: הזרים של טבריה ייצאו לפורטוגל

בעירוני טבריה, כמו כל קבוצות ליגת העל בכדורגל, לא מתקיימים כרגע אימונים. השחקנים מנסים לשמור על כושר באימונים אישיים, איש איש בביתו, בצל המלחמה עם איראן.

הזרים של המועדון מעיר הכנרת עדיין בארץ, כאשר כולם נמצאים באילת. במועדון מסרו ל-ONE כי אם הליגה לא תחזור בקרוב, ייצאו הזרים מחוץ למדינה דרך ירדן לפורטוגל.

יש לזכור כי בסוף החודש מתוכננת פגרת נבחרות (23-31 למרץ) וגם שם לא מתוכננים משחקי ליגה, ולכן, ככל שלא תתחדש הליגה בקרוב, יוציאו את הזרים עד לאחר הפגרה.

הדיון בפרשת החוזים מוקפא

כמובן שגם לא מתקדם כרגע שום דבר בכל פרשת החוזים הכפולים, בה מואשם המועדון ובעלי תפקידים בו. בית הדין לא פעיל כרגע וכל הנושא מוקפא.