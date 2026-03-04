דרמה ענקית: אמבפה עלול לא לחזור לשחק העונה

בלגן גדול סביב קיליאן אמבפה. בריאל מדריד כבר חוששים כי עלולים לאבד אותו עד לסיום העונה, בדומה לרודריגו, מאחר שהשחקן אינו מוכן כעת לקחת סיכון ולחזור לשחק. הסיבה לכך היא סכנה ממשית לפציעה חמורה. לפי דיווח ב'קאדנה סר', הדו"ח הרפואי של החלוץ מצביע על נקע בברכו השמאלית, אך קיימת אפשרות שהמצב ידרדר לקרע ברצועה הצולבת האחורית אם יחזור למגרשים.

המשמעות היא שהפציעה עלולה להיות חמורה הרבה יותר מכפי שנאמר עד כה, והמתח גדל מאחר שהקבוצה עומדת בפני שבועות מכריעים בעונה וייתכן שתיאלץ לעבור אותם ללא הצרפתי. המצב של אמבפה יצר גם מתיחות פנימית, כאשר יש מי שסבורים כי הפציעה לא טופלה כראוי.

במועדון מעריכים כי השחקן דחף את עצמו יותר מדי עד שהגיע למצב מסוכן שאיש לא רצה להגיע אליו, ושעלול להוביל לפציעה קשה שתגרום לו להחמיץ לא רק את המונדיאל אלא גם את תחילת העונה הבאה. בעקבות הכאבים המתמשכים, אמבפה החליט לנסוע לצרפת ולהיבדק אצל המומחה ברטרן סונרי קוטה כדי לקבל חוות דעת נוספת על מצבו. ההמלצה שקיבל הייתה חד משמעית: עליו לעצור לתקופה בלתי מוגדרת כדי להימנע מהחמרה.

אמבפה (IMAGO)

העיתונאי אנטון מאנה הסביר את המצב כך: "הרצועה הצולבת האחורית בברך השמאלית שלו כמעט נקרעת. אפשר לקרוא לזה נקע, כי כך מצוין בדו"ח הרפואי, אבל הפציעה הזו חמורה יותר. נשארו 100 ימים עד המונדיאל ואין לו אפילו יום אחד לבזבז. הוא צריך כל יום כדי להתאושש ולהיות מסוגל לשחק במונדיאל".

מאנה הוסיף כי "התאריכים שמציין המועדון, כלומר האפשרות שאמבפה יחזור בזמן למשחק הגומלין מול מנצ'סטר סיטי, אינם מקובלים על סביבתו. התרחיש הזה אפשרי לחלוטין, אבל ההשתתפות שלו כרוכה בסיכון שהוא לא מוכן לקחת כרגע".

אמבפה עצמו סבור שכבר לקח סיכונים גדולים מדי עם בריאותו למען ריאל מדריד, במיוחד בחודש ינואר כאשר שיחק מספר דקות בגמר הסופר קאפ מול ברצלונה כדי לעזור לחבריו לקבוצה. כעת הכאב משמעותי, והברך שלו אינה יציבה, כך שאם ישחק יהיה מוגבל מאוד ועם סיכון גבוה מאוד לקרע, דבר שעלול להשפיע גם על המשך הקריירה שלו.

פציעה מסוכנת. אמבפה (IMAGO)

במועדון ממדריד הבהירו לו כי הם זקוקים לו, כאשר היעדרותו במשחק מול חטאפה כבר הייתה משמעותית בהפסד. עם זאת, מבינים כי ההחלטות יתקבלו בהתאם להתקדמות ההחלמה ועל פי המלצות הרופאים והשחקן עצמו. התוכנית המקורית הייתה שיחמיץ את המשחק הראשון בליגת האלופות מול מנצ'סטר סיטי וישוב לגומלין בהתאם למצב, ואם המאבק היה נשאר פתוח ייתכן שהיה דוחף את עצמו לשחק, אך כעת קשה לצפות מה יקרה.

לגבי דבר אחד קיימת הסכמה בין כל הרופאים: אמבפה אינו זקוק כעת לניתוח כדי לפתור את הבעיה בברך. ההמלצה היא לנוח ולעבוד על חיזוק האזור הפגוע, ללא תרגילים מתפרצים. אם אכן ייעדר כמעט עד סוף העונה, נראה כי ריאל עלולה להישאר שוב ללא תארים, דבר שיהווה כישלון נוסף עבור הפרויקט.