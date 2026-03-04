יום רביעי, 04.03.2026 שעה 13:20
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

ווקר, קלארק ולונדברג יחברו למכבי ת"א עד מחר

נמצא הפתרון: במהלך בשיתוף דובאי וארגון שחקני היורוליג, השלושה יחברו עד מחר לשאר הסגל של קטש כשיעזבו את האמירויות בטוס שיעבור דרך ליובליאנה

|
ווקר ולונדברג (אורן בן חקון)
ווקר ולונדברג (אורן בן חקון)

המלחמה מול איראן הביאה את מכבי תל אביב להקדים תרופה למכה לאור ניסיון העבר, תחילה היה מדובר בחלון הנבחרות כך שלמעט חמישה שחקנים שהמשיכו לנבחרות שלהם כלל השחקנים קיבלו חופשה, זאת כאשר ביום שישי גם אלו ששהו בארץ עזבו אותה, ושלושה שחקנים של מחזיקת הגביע הגיעו לדובאי, לוני ווקר, ג'ימי קלארק ואיפה לונדברג. 

המתקפה של איראן הביאה לסגירת המרחב האווירי במספר מדינות  והשלושה נתקעו יחד עם שחקנים של אנאדולו אפס, פנרבחצ'ה, וילרבאן פרטיזן בלגרד ודובאי בלי יכולת לעזוב.

הם כמובן לא היו היחידים, כאשר באבו דאבי היו תקועים גם קבוצות הדור הבא שהשתתפו בטורניר העפלה לפיינל פור שייערך במאי.

מהלך בשיתוף דובאי וארגון שחקני היורוליג

במכבי תל אביב כאמור עדכנו אתמול כי עובדים על הוצאתם של השלושה והם יחברו עד מחר לחבריהם. 

המהלך היה בשיתוף דובאי וארגון השחקנים של היורוליג, כאשר הקבוצה של דובאי יחד עם שלושת שחקני מכבי תל אביב וכמה נוספים יעזבו על אותו המטוס ויטוסו דרך ליובליאנה.

היום מרסיו סאנטוס אמור להצטרף לקבוצתו לאחר שסיים את חלון הנבחרות עם ברזיל, רומן סורקין תמיר בלאט וגור לביא נמצאים בבלגרד.

