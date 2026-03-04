התכנון בבית"ר: יציאה לשבוע מחנה אימון באילת

בבית”ר ירושלים התקבלה החלטה - כל הקבוצה תצא לאילת לשבוע של מחנה אימון. זו התוכנית אצל המועדון מהבירה, כאשר הכל כבר למעשה סגור, בעוד הם ממתינים לאישורים הסופיים מבחינת ההנחיות מצד המדינה, ויפעלו כך רק בכפוף להנחיות.

אחרי שמספר זרים הועברו לאילת בשל המצב הביטחוני, ברק אברמוב אישר לקבוצה לצאת למחנה אימון מיום חמישי עד חמישי הבא באילת. לפי התכנון, השחקנים ישהו בבית מלון לאורך כל השבוע וישמרו על כושר לקראת החזרה למשחקים כך מקווים, בעוד כשבועיים.

אגב, לשחקנים של הירושלמים יש אפשרות גם לצרף את המשפחה כדי לא להשאיר מאחוריהם ילדים קטנים אם יש, או בני משפחה מודאגים בשל המצב הביטחוני במדינה.

שחקני בית"ר ירושלים (רועי כפיר)

המו”מ המתקדם עם מוצ’ה

בבית וגן אישרו את הפרסום אתמול (שלישי) ב-ONE על המו”מ בין הקבוצה לנועם מוצ’ה ממ.ס אשדוד, במועדון הירושלמי מקווים להשלים את העסקה עד סוף החודש.