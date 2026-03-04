"רונאלדו" נחת בישראל: מרגיש כאן הכי בטוח

רונאלדו הגיע לשיקום בישראל. נכון, זה לא כריסטיאנו רונאלדו הגדול והמוכר לכולם, אבל בהחלט מדובר בכוכב כדורגל. ירסון רונאלדו, כוכב הנבחרת הבוגרת של ונצואלה המשחק כיום בא.א.ק לרנקה הקפריסאית, הגיע לישראל. המטרה: שיקום הרצועה הצולבת הקדמית אצל ד"ר ירון ברק (בוקי ירון), המנהל המקצועי של "קינטיקס רפואת ספורט" ומומחה בשיקום פציעות ספורט.

מי שהמליץ לרונאלדו להגיע לשיקום אצל בוקי הוא דויד סולארי, שכיכב בעבר כחלוץ עירוני קריית שמונה והוביל אותה לזכייה ההיסטורית באליפות ב-2011/12. סולארי, כיום סוכן שחקנים מצליח בקפריסין, שוקם אף הוא על ידי בוקי ירון לאחר שסבל מקרע ברצועה הצולבת בעת ששיחק בק"ש.

משפחת סולארי קשורה עמוקות לכדורגל העולמי ולשיקום בישראל: אחיו של דוויד הוא סנטיאגו סולארי, מנהלה המקצועי של ריאל מדריד ששיחק במועדון בתחילת שנות ה-2000; אח נוסף הוא אסטבן סולארי, שכיכב בהפועל ניקוסיה ואף הבקיע ברבע גמר הצ'מפיונס נגד ריאל מדריד בברנבאו. גם אסטבן שוקם בעבר בישראל על ידי ירון לאחר פציעת ברך קשה.

רונאלדו, כוכב ונצואלה, הגיע לשיקום בארץ

פיקנטריה בצל המלחמה

ירסון רונאלדו, יליד ונצואלה, מוצא את עצמו בסיטואציה סוריאליסטית. בעוד שבמולדתו המצב הפוליטי סוער (נשיא ונצואלה נחטף לאחרונה על ידי צבא ארה"ב), בישראל הוא חווה את "מלחמת איראן השנייה". למרבה האירוניה, בדיוק כששקל לחזור לקפריסין בשל המצב הביטחוני, האיראנים תקפו גם את האי השכן.

מהזווית הישראלית, רונאלדו שבע רצון מהליך השיקום שמתקדם בקצב מצוין. למרות המתיחות הביטחונית, הוא החליט להישאר בישראל בחודשים הקרובים עד לסיומו המלא של התהליך.

ד״ר ירון ברק ורונאלדו (לקינטיקס רפואת ספורט)

רונאלדו מסר: "בוקי וכל הצוות שלו קיבלו אותי כאן בזרועות פתוחות. למרות כל מה שקורה מסביב, אני מקבל יחס חם וסופר מקצועי מכולם, ומרגיש כאן בישראל הכי בטוח שאפשר".