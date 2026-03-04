יום רביעי, 04.03.2026 שעה 15:18
כדורסל ישראלי

בגיל 81: הלך לעולמו מאמן העבר משה קרבצקי

איש הכדורסל החיפאי היה מהדמויות המזוהות ביותר עם הפועל חיפה, הוביל בעבר את קבוצת הנוער של המועדון לאליפות. זכה גם בגביע עם קריית מוצקין

|
כדור כדורסל (רועי כפיר)
כדור כדורסל (רועי כפיר)

איש הכדורסל החיפאי, משה קרבצקי, מהדמויות המזוהות ביותר עם הפועל חיפה, נפטר בגיל 81.

קרבצקי ז"ל היה כדורסלן במחלקת הנוער של האדומים מהכרמל.  אחרי שלחם במלחמת יום כיפור ברמת הגולן, הוא עבר קורס מאמנים במכון וינגייט, אימן שנים רבות במחלקת הנוער של החיפאים, והוביל את קבוצת הנוער לזכייה באליפות המדינה בשנת 1975, אחרי ניצחונות על מכבי תל אביב והפועל ירושלים בבית הגמר. 

בשנת 1977 הוביל קרבצקי את מכבי קריית מוצקין לזכייה בגביע המדינה לנוער. הוא אימן גם את נשות הפועל חיפה בליגה הראשונה, קבוצות בוגרים בליגה השנייה, ובהן מכבי קריית מוצקין, הפועל קרית חיים והפועל איתן גבת, ובמחלקות הנוער והנשים של הפועל ומכבי חיפה.

“הפועל חיפה הייתה יקרה לליבו”

מועדון הפועל חיפה: "מועדון הפועל חיפה משתתף בצערה של משפחת קרבצקי, על פטירתו בטרם עת של משה קרבצקי. משה היה אוהד הפועל חיפה, שפקד עשרות שנים את היציעים והקבוצה הייתה יקרה לליבו". 

קרבצקי ז"ל הותיר אחריו אשה ובת. הלוויתו התקיימה היום (רביעי) בבית העלמין שדה יהושע בכפר סמיר.

