המיזם של מד"א להתמודדות עם מגבלות המצב

בצל מבצע "שאגת הארי" והנחיות פיקוד העורף המגבילות התקהלויות בשטחים ציבוריים, מגן דוד אדום משיק פרויקט ראשון מסוגו בישראל: הצבת ניידות להתרמת דם בתוך בנייני מגורים משותפים. היוזמה נולדה כמענה לחשש של אזרחים רבים לצאת למרכזי התרמה המוניים הרחוקים ממרחבים מוגנים, ומטרתה להנגיש את האפשרות לתרום דם בסביבה המוכרת והבטוחה של הבית.

הפיילוט הראשון של הפרויקט הוכתר כהצלחה בגבעתיים, שם נאספו בבניין מגורים אחד כ-25 מנות דם תוך שעתיים בלבד - נתון הגבוה מהממוצע באתרים הגדולים. תושבים שהשתתפו במיזם סיפרו לאנשי מד"א כי הרצון לתרום היה קיים, אך המצב הביטחוני והצורך להישאר בסמיכות למרחבים מוגנים מנעו מהם לעשות זאת עד כה. המיזם החדש פותר את הבעיה על ידי הקמת עמדות התרמה בחניונים תת-קרקעיים או במקלטים תקניים בתוך הבניינים.

ועדי בתים המעוניינים להצטרף לפרויקט נדרשים לעמוד במספר תנאי סף: היענות מוקדמת של מספר מספיק של דיירים (בעדיפות לתורמים חוזרים עד גיל 60), וקיומו של מרחב מוגן תקני או חניון מאושר על ידי פיקוד העורף. לצורך התיאום, נציג ממד"א יגיע לבחון את התאמת השטח הלוגיסטית, ובמידת הצורך יוקמו במקום עד 15 מיטות התרמה.

אורי שחם, מנהל אגף הלוגיסטיקה במד"א, הדגיש את חשיבות המהלך: "בעת הזו, כשיש מגבלות תנועה וחשש מהתקהלות, אנחנו מביאים את הניידות עד פתח הבית. כל מנת דם מצילה חיים, במיוחד בתקופה מורכבת כזו". הציבור מוזמן לתאם התרמות בבניינים בטלפון 03-6610530 (בימים א'-ה', 08:00-16:00), או להתעדכן במיקומי התרמה נוספים באתר מד"א.