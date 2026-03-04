"אוי ואבוי אם לא נגיע, יגרום להדחה מפיב"א"

באיגוד הכדורסל הישראלי נמצאים במרוץ נגד השעון. בעוד העיניים נשואות לחזרת נבחרת הגברים מקפריסין (המסתמנת ליום שישי), בכירי האיגוד "שוברים את הראש" מול משבר חמור לא פחות: יציאת נבחרת הנשים לשלושה משחקים קריטיים במסגרת מוקדמות אליפות אירופה, החל מהשבוע הבא.

הלו"ז של המאמנת שירה העליון ושחקניותיה צפוף ומורכב: ביום רביעי הבא מפגש מול בוסניה בריגה, ב-14.3 משחק חוץ בלוקסמבורג, וחזרה לריגה ב-18 במרץ למשחק "חוץ" מול אירלנד (שסירבה לארח את ישראל בדאבלין). אלא שכרגע, הערפל סביב היציאה מהארץ כבד מתמיד.

"חייבים להוציא את הנבחרת מהארץ"

יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, לא חסך במילים בשיחה עם ONE והבהיר את גודל השעה: "אנחנו שוברים את הראש איך להוציא את נבחרת ישראל מהארץ. אסור לנו בשום פנים ואופן שלא נצליח להוציא את נבחרת הנשים להשתתף בחלון הקרוב".

עמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

פרישמן הזהיר מההשלכות הבינלאומיות הקשות: "אי השתתפות יכולה להביא אותנו להדחה מפיב"א. אוי ואבוי אם הן לא יצליחו להגיע למשחקים, כי דבר כזה יכול לגרום לנו גם להדחה וגם לקנסות כספיים גדולים מאוד".

שירה העליון: "אין כרגע אימונים"

גם במישור המקצועי, המצב מדאיג ביותר. המאמנת שירה העליון הודתה כי ההכנות תקועות לחלוטין: "יש חוסר ודאות כרגע, אין אימונים ואין כרגע מועד יציאה".

שירה העליון (שחר גרוס)

כעת, באיגוד מנסים למצוא פתרונות יצירתיים כדי למנוע מבוכה בינלאומית ופגיעה אנושה בענף, כשהזמן הולך ואוזל.