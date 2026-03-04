כאוס בעיראק: תפספס את פלייאוף המונדיאל?

נותרו 99 ימים למונדיאל 2026, וחוץ מהשאלה סביב השתתפותה של איראן, בפיפ”א נתקלים בבעיות עם נבחרות אחרות. הכאוס סביב נבחרת עיראק לפני פלייאוף גביע העולם הבין יבשתי הולך ומעמיק בעקבות המלחמה בין ישראל וארצות הברית לאיראן, שמשפיעה על כל המזרח התיכון.

ההכנות של העיראקים למשחק הגורלי במונטריי שבמקסיקו נקלעו לשיבושים חמורים בשל סגירת מרחבים אוויריים ומתיחות אזורית. בהתאחדות העיראקית מודים כי המצב רחוק מלהיות אידיאלי לקראת ההזדמנות האחרונה להעפיל לטורניר, וכבר הודיעו לארגון שבראשו ג’יאני אינפנטינו כי יש סיכוי שלא יוכלו להגיע למשחק בפלייאוף, שם עיראק אמורה לפגוש ב-31.3 את המנצחת בין נבחרת בוליביה לנבחרת סורינאם.

בהודעה רשמית הבהירה ההתאחדות כי היא נמצאת בקשר רציף עם פיפ”א ועם הקונפדרציה האסייתית לכדורגל, בניסיון עצים לפתור את המשבר. “פיפ”א והקונפדרציה האסייתית מודעות באופן מלא לכל ההתפתחויות בנוגע למצב הנבחרת שלנו”, נכתב שם. בעיראק מדגישים כי הם פועלים בכל הערוצים האפשריים כדי לאפשר הגעה סדירה למפגש.

אוהדים בעיראק (רויטרס)

המאמן תקוע, השחקנים ללא ויזות

אחד הסמלים הבולטים של הבלגן הוא המאמן האוסטרלי של הנבחרת, גראהם ארנולד, שאינו יכול לעזוב את איחוד האמירויות בשל סגירת המרחב האווירי בצל הלחימה באזור. לפי ההודעה, המאמן תקוע במדינה ואינו מסוגל להצטרף להכנות כמתוכנן. מדובר במכה מקצועית משמעותית רגע לפני התמודדות חשובה על כל הקופה.

בנוסף לכך, מספר שחקנים, אנשי צוות מקצועי ורפואי אינם מצליחים להנפיק ויזות כניסה למקסיקו, משום שכמה שגרירויות סגורות בשלב זה. המשמעות היא שהנבחרת מתקשה להשלים את הסגל והמערך הלוגיסטי שלה לקראת המשחק. כל זאת מתרחש בצל מתיחות ביטחונית שמטלטלת את המזרח התיכון כאמור.

גראהם ארנולד (רויטרס)

הזדמנות בת 40 שנה בסכנה

עבור עיראק מדובר בהזדמנות לסיים המתנה של 40 שנה לחזרה לגביע העולם, אך נכון לעכשיו תשומת הלב מופנית לניסיון להתגבר על המכשולים הפוליטיים והלוגיסטיים. בהתאחדות מקווים שהסיוע של פיפ”א והקונפדרציה האסייתית יסייע בפתרון המשבר בזמן. עד אז, ההכנות לפלייאוף מתנהלות תחת עננה כבדה של אי ודאות.