דקה 27: ברייטון - ארסנל 1:0

רגעי השיא של העונה דופקים בדלת והמאני טיים בפתח. בליגה האנגלית, המרוץ על האליפות צמוד מאוד, כשארסנל מובילה את הטבלה בפער של חמש נקודות ממנצ’סטר סיטי ועם משחק אחד יותר. בשעה זו המחזור ה-29 בפרמייר ליג נמשך עם ארבעה משחקים מסקרנים במקביל ועוד אחד שייפתח ב-22:15.

ברייטון – ארסנל 1:0

התותחנים מגיעים אחרי שני ניצחונות בדרבי, 1:4 על טוטנהאם ו-1:2 על צ’לסי ורוצים לשמור על הפער בפסגה, כשהם יודעים שסיטי דולקת אחריהם. המארחת מגיעה אחרי שני ניצחונות ליגה רצופים ותקווה להמשיך במומנטום החיובי כדי לטפס במעלה הטבלה.

דקה 9, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: בוקאיו סאקה קיבל את הכדור באגף הימני, נכנס לאמצע ושלח בעיטה לא חזקה, שפגעה בשחקן הגנה ונכנסה פנימה.

מנצ’סטר סיטי – נוטינגהאם פורסט 0:0

החבורה של פפ גווארדיולה יודעת שהיא חייבת לנצח כדי להידבק עוד לארסנל בפסגה ולהישאר צמודה במרוץ לאליפות. התכולים מגיעים אחרי שישה מחזורים ללא הפסד, מהם ניצחו חמישה, ויקוו להמשיך בריצה הטובה. מנגד, האורחת מקווה לרשום הפתעה ולצאת מהתחתית, כשהיא רק שתי נקודות מעל הקו האדום.

אסטון וילה – צ’לסי 0:1

מעבר למאבק האליפות, ישנה תחרות נוספת בליגה והיא על המקומות בטופ ארבע שמוביל לליגת האלופות. שתיים מהקבוצות שמתחרות על כך נפגשות ראש בראש, כשהחבורה של אונאי אמרי מארחת את הבלוז. שתי הקבוצות מגיעות אחרי הפסדים במחזור האחרון ויקוו לתקן.

דקה 3, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: לאון ביילי פרץ בקו ימין והעביר כדור רוחב לדגלאס לואיז, שסיים עם העקב לרשת מקרוב.

ב-22:15: ניוקאסל – מנצ’סטר יונייטד

תקופה אדירה עוברת על השדים האדומים מאז מינויו של מייקל קאריק לעמדת המאמן. מאז מונה, אגדת העבר בלתי מנוצח כשהוא עם מאזן של 19 נקודות מתוך 21. מנגד, המארחת רוצה לתקן את ההפסד מהמחזור האחרון ולטפס לחלק העליון של הטבלה.

תוצאות נוספות

פולהאם – ווסטהאם 0:0