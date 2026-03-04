יום רביעי, 04.03.2026 שעה 21:54
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4839-4829ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4042-4028פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3735-3828ברייטון12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

דקה 24: ברייטון - ארסנל 1:0

ליגה אנגלית, מחזור 29: סאקה העלה את התותחנים ליתרון מוקדם במשחק הקשה. במקביל: סיטי - פורסט 0:0, וילה - צ'לסי 0:1. ב-22:15: ניוקאסל - יונייטד

|
קרלוס בלבה ודקלן רייס (IMAGO)
קרלוס בלבה ודקלן רייס (IMAGO)

רגעי השיא של העונה דופקים בדלת והמאני טיים בפתח. בליגה האנגלית, המרוץ על האליפות צמוד מאוד, כשארסנל מובילה את הטבלה בפער של חמש נקודות ממנצ’סטר סיטי ועם משחק אחד יותר. בשעה זו המחזור ה-29 בפרמייר ליג נמשך עם ארבעה משחקים מסקרנים במקביל ועוד אחד שייפתח ב-22:15.

ברייטון – ארסנל 1:0

התותחנים מגיעים אחרי שני ניצחונות בדרבי, 1:4 על טוטנהאם ו-1:2 על צ’לסי ורוצים לשמור על הפער בפסגה, כשהם יודעים שסיטי דולקת אחריהם. המארחת מגיעה אחרי שני ניצחונות ליגה רצופים ותקווה להמשיך במומנטום החיובי כדי לטפס במעלה הטבלה. 

דקה 9, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: בוקאיו סאקה קיבל את הכדור באגף הימני, נכנס לאמצע ושלח בעיטה לא חזקה, שפגעה בשחקן הגנה ונכנסה פנימה.

בוקאיו סאקה חוגג (IMAGO)
בוקאיו סאקה מאושר (IMAGO)בוקאיו סאקה מאושר (IMAGO)
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי – נוטינגהאם פורסט 0:0

החבורה של פפ גווארדיולה יודעת שהיא חייבת לנצח כדי להידבק עוד לארסנל בפסגה ולהישאר צמודה במרוץ לאליפות. התכולים מגיעים אחרי שישה מחזורים ללא הפסד, מהם ניצחו חמישה, ויקוו להמשיך בריצה הטובה. מנגד, האורחת מקווה לרשום הפתעה ולצאת מהתחתית, כשהיא רק שתי נקודות מעל הקו האדום.

אסטון וילה – צ’לסי 0:1

מעבר למאבק האליפות, ישנה תחרות נוספת בליגה והיא על המקומות בטופ ארבע שמוביל לליגת האלופות. שתיים מהקבוצות שמתחרות על כך נפגשות ראש בראש, כשהחבורה של אונאי אמרי מארחת את הבלוז. שתי הקבוצות מגיעות אחרי הפסדים במחזור האחרון ויקוו לתקן.

דקה 3, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: לאון ביילי פרץ בקו ימין והעביר כדור רוחב לדגלאס לואיז, שסיים עם העקב לרשת מקרוב.

ב-22:15: ניוקאסל – מנצ’סטר יונייטד 

תקופה אדירה עוברת על השדים האדומים מאז מינויו של מייקל קאריק לעמדת המאמן. מאז מונה, אגדת העבר בלתי מנוצח כשהוא עם מאזן של 19 נקודות מתוך 21. מנגד, המארחת רוצה לתקן את ההפסד מהמחזור האחרון ולטפס לחלק העליון של הטבלה.

תוצאות נוספות

פולהאם – ווסטהאם 0:0

