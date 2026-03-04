"קונדה ובאלדה ייעדרו עד אחרי פגרת הנבחרות"

עוד שתי פציעות בקאמפ נואו. ז'ול קונדה ואלחנדרו באלדה לא יחזרו לשחק עד לאחר פגרת הנבחרות הקרובה, בעוד כחודש. אף אחד מהם לא הצליח להשלים את המשחק, ולמרות שנדרשות בדיקות נוספות כדי לקבוע את חומרת הפציעות במדויק, כבר ניתן לאשר כי הם יחמיצו את משחקי הליגה מול אתלטיק בילבאו, סביליה וראיו וייקאנו, וכן את משחק שמינית גמר ליגת האלופות מול ניוקאסל.

החזרה שלהם עשויה להיות ב-4 או ב-5 באפריל במשחק הליגה באצטדיון של אתלטיקו מדריד. הקבוצה של האנזי פליק פתחה בסערה מול אתלטיקו בניסיון לבצע קאמבק לאחר פיגור 4:0, אך כבר בדקה ה-11 איבדה את קונדה. לאחר שחטף את הכדור באגף הימני, המגן הצרפתי נפל על הדשא כשהוא אוחז ברגל ימין ובפנים רציניות.

לפי ‘מונדו דפורטיבו’, מדובר בפציעה בשריר הירך האחורי. מאחר שלא היה סימן לכך שיוכל להתאושש ולחזור למשחק, האנזי פליק הורה מיד לאלחנדרו באלדה להתחמם ולהתכונן לעלות. ד"ר ריקארד פרונה בדק את קונדה ואישר כי הוא אינו כשיר להמשיך במשחק. המאמן הגרמני, שפתח עם ז'ואאו קאנסלו כמגן שמאלי, העביר את הפורטוגלי לאגף ימין ואת בלדה לצד שמאל.

גם באלדה נפצע

גם המגן הספרדי של בארסה סבל מחוסר מזל, ובדקה ה-69 ביקש אף הוא להתחלף בעקבות כאב שרירי, כשהוא נראה פגוע יותר מקונדה. רונאלד אראוחו נכנס במקומו ותפס את עמדת החלוץ המרכזי.

לאמין ימאל מנחם את אלחנדרו באלדה (IMAGO)

ההיעדרויות של קונדה ובאלדה מצטרפות לרשימת הפצועים הארוכה ממילא של ברצלונה למשחק הזה. בנוסף לאריק גארסיה המושעה, רוברט לבנדובסקי, פרנקי דה יונג, גאבי ואנדראס כריסטנסן אינם זמינים גם כן בגלל פציעות.

מבין כולם, רק החלוץ הפולני צפוי להיות כשיר למשחק בשבת בסן מאמס מול אתלטיק בילבאו, אם כי ייתכן שיצטרך לשחק עם מסכת הגנה לעין כדי להגן על העצם שנשברה בזווית הפנימית של ארובת עינו השמאלית, פציעה שספג בשבת מול ויאריאל.