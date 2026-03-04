הישג מוראלי לברצלונה, גמר מרגש לגריזמן וצ'ולו

"בואו לאצטדיון לגומלין נגד אתלטיקו מדריד. קסמים יכולים לקרות", אמר לאמין ימאל אחרי שהבקיע בשבת שלושער לרשת ויאריאל. הכוכב הצעיר של ברצלונה שידר ביטחון עצום לקראת האתגר הקשה. בארסה הובסה 4:0 במשחק הראשון במטרופוליטנו, בו ספגה את כל השערים במחצית ראשונה מזעזעת מבחינתה, ונזקקה לניצחון בהפרש 4 שערים רק כדי לגרור את המאבק להארכה.

היו שטענו כי המשימה כמעט בלתי אפשרית, אבל לאמין ימאל צדק לגמרי. היה אתמול קסם בקאמפ נואו, היה חשמל באוויר, והקאמבק כמעט הושלם. כאשר שחקני שתי הקבוצות נפלו מהרגליים אחרי שריקת הסיום, הרגישו אנשי אתלטיקו שהיה להם מזל לא מבטל. הם עלו לגמר, אבל עבור ברצלונה היה זה הישג מוראלי חשוב.

האם תכנן דייגו סימאונה בונקר כזה כדי לשמור בשיניים על ניצחון כה מוחץ מהמשחק הראשון? סביר להניח שלא, ומבט להרכב הפותח גרס שהוא ינסה למצוא את הרשת. כל 3 הכוכבים שהבקיעו במשחק הראשון היו על המגרש – אנטואן גריזמן, אדמולה לוקמן וחוליאן אלברס. רק האיש שהבקיע את השער הראשון באופן ביזארי ביותר היה חסר. אריק גארסיה, לחובתו נרשם שער עצמי בגלל טעות של השוער ז'ואן גארסיה, נעדר כי הוא גם ספג כרטיס אדום באותה התמודדות אומללה מבחינתו.

דייגו סימאונה (IMAGO)

בשורות בארסה חזרו פדרי וראפיניה, שלא היו כשירים במשחק הראשון, ותרומתם בלטה. במיוחד נכון הדבר לגמרי פדרי שמחבר את הכל במסירותיו והופך את המשחק של בארסה למסודר יותר, אך גם יצירתי יותר. נוכחותו גורמת לכל יתר חבריו להיות רגועים יותר, וחוכמת המשחק שלו אף מאפשרת לו לאיים ישירות על השער בעצמו. אתמול הכניסה המשובחת שלו לרחבה על סף השריקה להפסקה גרמה לפנדל, אותו תירגם ראפיניה ל-0:2, וכך ניתן האות למתקפה בלתי מרוסנת במחצית השנייה.

פדרי היה מצוין, אבל שני הנערים בני ה-18 היו טובים אפילו יותר. לאמין ימאל פורח בימים אלה ומדבר על החיוך שחזר לפניו. אחרי השלישייה מול הצוללת הצהובה בליגה, הוא עמד בהבטחתו לקהל גם אתמול. הוא נטל את היוזמה, השלים 14 כדרורים מוצלחים, והיה בכל מקום. את השער הראשון הוא בישל בפריצה מהאגף השמאלי דווקא, ופעולותיו הנועזות מימין היו אמורות להביא במחצית השנייה לכיבושים נוספים.

ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)

הקסם של בארסה, האופי של אתלטיקו

את השער הראשון המדובר כבש מארק ברנאל. הקשר, שהחמיץ את כל העונה שעברה בגלל קרע ברצועות ברכו, הבקיע רק לפני פחות מחודש את שערו הראשון בבוגרים בניצחון על מיורקה בליגה. מאז הוא הספיק להבקיע גם נגד לבנטה, ואתמול הכפיל את הסטטיסטיקה האישית שלו עם צמד. שערו הראשון היה פשוט, השני היה קשה יותר לביצוע אחרי המסירה המושלמת של ז'ואאו קאנסלו. האנזי פליק הימר על הפורטוגלי כמגן שמאלי, אבל הוא חזר לעמדה אותה הוא אוהב יותר מימין כבר בפתיחה בעקבות הפציעה של ז'ול קונדה, וסיפק את משחקו הטוב ביותר בקדנציה השנייה בשורות הבלאוגרנה. גם הוא, כמו לאמין ימאל, לא היה רחוק מבישולים נוספים.

המהפך לא הושלם בסופו של דבר בגלל יכולת של חואן מוסו בין הקורות. השוער הארגנטינאי, אותו מכיר סימאונה מאז קידם אותו לסגל הראשון של ראסינג בהיותו בן 16, הובא בקיץ 2024 לאתלטיקו כדי לשמש גיבוי ליאן אובלק ולשחק בגביע המלך. המאמן סמך עליו בעונה שעברה, כאשר הקמפיין הסתיים בדמעות מול ברצלונה בחצי הגמר, והמשיך לעשות זאת גם העונה אחרי שכרטיסו נרכש באופן מלא. מוסו ממש לא גרם לו להתחרט. לא הייתה לו אשמה בשערים שספג, ומנהיגותו בלטה למרחקים. הוא יודע להתעלות במשחקים הגדולים – הרי הוא שמר על רשת נקיה בגמר הליגה האירופית עם אטאלנטה נגד לברקוזן לפני שנתיים. כעת הוא בדרך לגמר נוסף, והפרס מגיע לו בזכות.

שחקני אתלטיקו חוגגים העפלה לגמר (רויטרס)

גם לגריזמן מגיע להיות בגמר. הוא היה אדריכל הניצחון הענק במשחק הראשון, ואתמול זהר מעל כולם בשורות "המפסידה שניצחה". הצרפתי בן ה-34 לא רק עשה את המקסימום האפשרי בחלק הקדמי, אלא גם היה הפעיל ביותר בהפעלת הלחץ על שחקני בארסה והשקיע מאמץ עליון בכל רגע נתון. אוהדי אתלטיקו מעריצים אותו, וההצעה שקיבל בימים אלה לעבור לאורלנדו סיטי כאן ועכשיו הדאיגו אותם מאוד. לאתלטיקו יהיה קשה למצוא יורש לגריזו, וסימאונה השתדל לשכנע אותו להישאר למרות שהאופציה ליהנות בפלורידה אצל היריבה האזורית של אינטר מיאמי עשויה להיות מושכת. אם להאמין לדיווחים האחרונים בבירת ספרד, צ'ולו הצליח במשימה, וגריזמן יישאר באתלטיקו לפחות עד תום העונה.

העליה לגמר תחזק מאוד את הנטייה הזו. הרי אין לגריזו תארים מאז חזר לקדנציה שנייה באתלטיקו. התואר האחרון בחייו היה הגביע עם ברצלונה ב-2021, אז גם הבקיע ב-0:4 בגמר מול בילבאו. באשר לאתלטיקו, הופעתה האחרונה בגמר גביע המלך הייתה ב-2013, עוד לפני שגריזמן נרכש מריאל סוסיאדד, ומבחינת סימאונה זה היה קוף לא קטן על הגב. באופן אבסורדי למדי, היו לצ'ולו יותר הופעות בגמר ליגת האלופות מאשר בגמר הגביע הספרדי. אז, לפני 13 שנה, הוא גבר בהארכה על ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו, משער של הבלם הברזילאי מיראנדה. מאז הוא זכה בשתי אליפויות ספרד, אבל הגביע חמק ממנו בכל פעם מחדש, על אף שקל הרבה יותר לזכות בתואר המשני על הנייר.

גריזמן וסימאונה (IMAGO)

האובססיה להניף אותו רק הלכה והתעצמה, וכעת מקבל סימאונה את ההזדמנות הזו. אתלטיקו תהיה פייבוריטית מול יריבה באסקית שתיקבע היום, ריאל סוסיאדד היא הפייבוריטית לקראת הגומלין אחרי 0:1 בחוץ על בילבאו במשחק הראשון. עבור גריזמן, זה עשוי להיות מפגש מרגש מאוד מול קבוצתו הראשונה, ואולי התואר האחרון בקריירה. באשר לסימאונה, הוא יסגור מעגל של 30 שנה. ב-1996, הוא הניף את הגביע כשחקן אתלטיקו בעונת הדאבל ההיסטורית עם ראדומיר אנטיץ' כמאמן ומילינקו פאנטיץ' כפליימייקר. כעת הוא משתוקק לעשות זאת בפעם השלישית בחייו ובפעם השניה כמאמן. הייתכן שזה יהיה אקורד הסיום שלו במדריד?

יש לא מעט שמועות על כך שצ'ולו ייפרד ממועדונו האהוב בקיץ, ואתמול בלילה התרחש האירוע שעשוי לזרז את התהליכים. פלאמנגו פיטרה באופן מפתיע את פיליפה לואיס, שנחשב למאמן הצעיר הטוב ביותר בדרום אמריקה. בגיל 40 בלבד, הוא הצעיד בשנה שעברה את האדומים-שחורים לזכייה באליפות ברזיל ובגביע ליברטדורס, ובמועדון עבדו קשה כדי להחתימו על חוזה חדש עד סוף 2027. חודשיים בלבד מאוחר יותר הוא הודח, וכעת פנוי לאתגר חדש. המגן השמאלי לשעבר היה עילוי גדול בשתי הקדנציות אצל סימאונה באתלטיקו, ויש תחושה ברורה כי הוא היורש האולטימטיבי של צ'ולו. אי אפשר להתעלם מזמינותו, וזה הזמן להזכיר כי צ'ולו עצמו חזר לאתלטיקו כמאמן בגיל 40. האם יש כאן סמליות מיוחדת, והאם סימאונה יעדיף להיפרד עם גביע ביד כד להעביר את השרביט לברזילאי?