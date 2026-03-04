התפתחות בפרשה: נמצא תיעוד של אחיו של הורד

התפתחות חדשה בפרשת היעלמותו של אלייז'ה הורד, אחיו של שחקן מכבי תל אביב ג'יילן הורד. בעוד החיפושים אחריו נמשכים, הלילה (בין שלישי לרביעי) דווח בתקשורת בצרפת כי הוא תועד במצלמות אבטחה באזור שמחוץ לשיקגו, אך נכון לעכשיו עדיין לא אותר.

כידוע, הורד היה אמור להמריא משיקגו לצרפת, אך לבסוף לא עלה על הטיסה. עוד קודם לכן הביע הסתייגות מחזרה למולדתו.

אחותו, לאה הורד, סיפרה כי "הוא המשיך ללכת ברגל לכיוון אזור אחר. כמה אנשים דיווחו שראו אותו ברחוב וגם במצלמות האבטחה הופיע תיעוד שלו, אבל הוא לא נמצא במקום. אנחנו ממשיכים בחיפושים".

אביו של אלייז'ה, אנטון הורד, חשף כי בנו מתמודד עם קשיים נפשיים וכי לא היה מעוניין לשוב לצרפת. במקביל, מספר שחקני כדורסל מוכרים פרסמו ברשתות החברתיות את פרטיו בניסיון לסייע באיתורו, ביניהם גם גרשון יאבוסלה שהצטרף לאחרונה לשיקגו. לפי הפרטים שפורסמו, הורד מתנשא לגובה של 1.90 מטר ושוקל כ-100 ק"ג.