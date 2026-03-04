11 נקודות לוולף ו-6 לבן שרף בהפסד של ברוקלין

ברוקלין ממשיכה להסתבך בתחתית המזרח. הלילה (בין שלישי לרביעי) הקבוצה נכנעה במיאמי 124:98 להיט במשחק הראשון מתוך שניים שייערכו השבוע בין הקבוצות בפלורידה. עבור הנטס מדובר כבר בהפסד תשיעי ברציפות, רצף שמעמיק את המשבר אך גם מגדיל את הסיכוי שלהם לקבל בחירה גבוהה בלוטרי של דראפט 2026.

מי שעמדו שוב במרכז תשומת הלב מבחינת הקהל הישראלי היו בן שרף ודני וולף, שקיבלו דקות משמעותיות בהפסד. שרף, ששיחק 25 דקות, תרם 6 נקודות עם 3 מ-7 מהשדה ו-0 מ-2 מחוץ לקשת. בנוסף הוסיף ריבאונד ו-4 אסיסטים, אך איבד 6 כדורים, לצד חטיפה ומדד פלוס מינוס של 3-.

וולף, שקיבל 20 דקות על הפרקט, סיפק משחק מגוון יותר וסיים עם 11 נקודות. הגבוה הישראלי קלע 5 מ-10 מהשדה ו-1 מ-3 לשלוש, והוסיף 5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, לצד 2 איבודים וחסימה. מדד הפלוס מינוס שלו עמד על 12-.

דני וולף (רויטרס)

ערב מעורב לצמד הישראלי

עבור שרף בן ה-19 היה זה משחק שבו קיבל זמן משחק משמעותי, בפעם השלישית בלבד בקריירת ה-NBA שלו שהוא עובר את רף 25 הדקות. הוא פתח דווקא בצורה טובה עם שני סלי שדה מוקדמים, אך התקשה לשמור על יציבות ורשם כבר בפתיחה 4 איבודים לפני שחילק אסיסט ראשון. בסיום, 6 האיבודים שקבעו עבורו שיא שלילי חדש בליגה.

וולף הגיע למשחק עם הרבה ביטחון אחרי הופעת שיא מול קליבלנד, אז רשם 23 נקודות, 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים. גם הפעם הוא פתח היטב: ברבע הראשון סיפק דאנק, מסר אלי-אופ לדיירון שארפ, חילק אסיסט לשרף במתפרצת ובהמשך גם צלף שלשה שקבעה יתרון זמני לברוקלין. עם זאת, ככל שהמשחק התקדם המומנטום עבר לחלוטין לצד של מיאמי.

בן שרף (רויטרס)

ההיט שלטו במשחק כמעט לכל אורכו. הם ירדו להפסקה ביתרון 54:69, לאחר מחצית ראשונה בה קלעו באחוזים גבוהים והובילו כבר בפער דו ספרתי. בהמשך הפער רק הלך וגדל עד ליתרון של 27 נקודות. באם אדבאיו בלט עם 23 נקודות, 9 ריבאונדים ו-6 חטיפות, טיילר הירו הוסיף 22 נקודות וחאימה חאקז ג'וניור תרם 20.

ברוקלין התקשתה התקפית לאורך כל הערב. הקבוצה סיימה עם 38% בלבד מהשדה ו-19% מחוץ לקשת. נואה קלאוני הוביל את רשימת הקלעים עם 17 נקודות, זאיר וויליאמס הוסיף 16 והרוקי הצרפתי נולאן טראורה קלע 14 אך איבד 6 כדורים. גם הכוכב מייקל פורטר ג'וניור חווה ערב קשה במיוחד עם 9 נקודות בלבד ו-3 מ-17 מהשדה, כולל 0 מ-9 לשלוש. הצמד הישראלי לא ייאלץ להמתין זמן רב להזדמנות הבאה. ברוקלין תישאר במיאמי למשחק נוסף מול ההיט, שייערך בין חמישי לשישי.