0:0 לקומו ואינטר במשחק הראשון של חצי הגמר

רגעי השיא של העונה עוד רגע כבר כאן, כשגם בזירות הגביעים המקומיים המתח בשיאו. הערב (שלישי) נערך המשחק הראשון של חצי הגמר בין קומו לאינטר. הקבוצות נפרדו ב-0:0.

המשחק לא התעלה לקצב גבוה לכל אורכו, כששתי הקבוצות לא הגיעו ליותר מדי מצבים ולא הראו דומיננטיות. בפתיחת החצי השני, אינטר הייתה קרובה לעלות ליתרון, אך מתיאו דרמיאן נעצר רק בעמוד. שתי הקבוצות לא הצליחו לכבוש עד הסיום והמשחק הסתיים ללא שערים.

הגומלין בין שתי הקבוצות יערך בעוד כחודש וחצי, ב-22 באפריל, כשאינטר תהיה זו שתארח. המשחק השני של חצי הגמר ייערך מחר כאשר לאציו תארח את אטאלנטה.