יום רביעי, 04.03.2026 שעה 00:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
5312-6320הפועל בנות קטמון1
4717-8320מ.ס. קרית גת2
2836-3120אסא ת"א3
2734-3520מכבי חולון4
2636-3419מכבי כשרונות חדרה5
1831-1919הפועל רעננה6
1059-1420פנתרות אשדוד7
769-1520מ.כ. רמת השרון8

קורצקי: פערי האיכות בין הנבחרות היו ברורים

מאמן נבחרת הנשים דיבר לאחר ההפסד 3:0: ״עשינו התאמות בחצי השני ונראינו טוב יותר, נצטרך להמשיך מאיפה שהפסקנו״. שני דוד: ״היה חסר לנו ריכוז״

|
מנחם קורצקי עצבני (ראובן שוורץ)
מנחם קורצקי עצבני (ראובן שוורץ)

ֿנבחרת הנשים של ישראל פתחה הערב (שלישי) את קמפיין מוקדמות המונדיאל כאשר היא “אירחה” בהונגריה את נבחרת בלגיה במסגרת המחזור הראשון של התחרות. הישראליות ספגו 3:0 מאכזב ונכנעו בסיום.

המאמן מנחם קורצקי, שערך בכורה על הקווים אמר: ״קודם כל נאמר את האמת, פערי האיכות נראו פה ברוב דקות המשחק, בעיקר בחצי הראשון. בחצי השני עשינו התאמות ונראינו אחרת לגמרי. יצרנו מצבים, היינו שם מבחינת אגרסיביות, מבחינה טקטית״.

״חבל לי על הגול השלישי שאולי קלקל קצת את הטעם של המשחק. רצינו לקחת נקודות אבל אני לוקח הרבה דברים טובים להמשך. אנחנו צריכים להמשיך בדיוק באותה נקודה כמו בחצי השני, להביא טיפה אומץ להתקפה. נבחרת בלגיה מסוכנת מאוד, אז גם כן מבחינה הגנתית. ספגנו שלושה שערים מכדורי עומק, נלמד מזה ונבוא מוכנים לפעם הבאה״, סיכם.

שחקניות נבחרת ישראל (ההתאחדות לכדורגל)שחקניות נבחרת ישראל (ההתאחדות לכדורגל)

גם השחקנית, שני דוד, דיברה בסיום: ״לא התוצאה שרצינו, אבל עבדנו קשה ויש לנו משחק כבר בשבת, אז ממשיכים קדימה. פתחנו טוב, חמש דקות ראשונות שיחקנו חזק וחבל שלא השגנו את הגול. התעייפנו והקצב הכי גבוה ונקווה להשיג תוצאה טובה יותר למשחק הבא״.

״אני חושבת שחסרה לנו אגרסיביות, היינו בתקשורת מצוינת ועבדנו קשה. בנות יצאו עם דם על הברכיים וזה עדיין לא מספיק. צריך יותר ריכוז כדי לנצל את המצבים שמגיעים אליהם ונעבוד על זה״, הוסיפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */