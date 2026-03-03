קורצקי: פערי האיכות בין הנבחרות היו ברורים

ֿנבחרת הנשים של ישראל פתחה הערב (שלישי) את קמפיין מוקדמות המונדיאל כאשר היא “אירחה” בהונגריה את נבחרת בלגיה במסגרת המחזור הראשון של התחרות. הישראליות ספגו 3:0 מאכזב ונכנעו בסיום.

המאמן מנחם קורצקי, שערך בכורה על הקווים אמר: ״קודם כל נאמר את האמת, פערי האיכות נראו פה ברוב דקות המשחק, בעיקר בחצי הראשון. בחצי השני עשינו התאמות ונראינו אחרת לגמרי. יצרנו מצבים, היינו שם מבחינת אגרסיביות, מבחינה טקטית״.

״חבל לי על הגול השלישי שאולי קלקל קצת את הטעם של המשחק. רצינו לקחת נקודות אבל אני לוקח הרבה דברים טובים להמשך. אנחנו צריכים להמשיך בדיוק באותה נקודה כמו בחצי השני, להביא טיפה אומץ להתקפה. נבחרת בלגיה מסוכנת מאוד, אז גם כן מבחינה הגנתית. ספגנו שלושה שערים מכדורי עומק, נלמד מזה ונבוא מוכנים לפעם הבאה״, סיכם.

שחקניות נבחרת ישראל (ההתאחדות לכדורגל)

גם השחקנית, שני דוד, דיברה בסיום: ״לא התוצאה שרצינו, אבל עבדנו קשה ויש לנו משחק כבר בשבת, אז ממשיכים קדימה. פתחנו טוב, חמש דקות ראשונות שיחקנו חזק וחבל שלא השגנו את הגול. התעייפנו והקצב הכי גבוה ונקווה להשיג תוצאה טובה יותר למשחק הבא״.

״אני חושבת שחסרה לנו אגרסיביות, היינו בתקשורת מצוינת ועבדנו קשה. בנות יצאו עם דם על הברכיים וזה עדיין לא מספיק. צריך יותר ריכוז כדי לנצל את המצבים שמגיעים אליהם ונעבוד על זה״, הוסיפה.