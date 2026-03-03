יום רביעי, 04.03.2026 שעה 00:27
כדורסל ישראלי

"לא נחזור תחת סיכון, נספק מסגרת אימונים"

יו"ר המנהלת בכדורסל, ארי שטינברג, במכתב ל-24 הזרים שהגיעו לבלגרד בליווי הליגה: "מבינים שהיה מסע לא פשוט, מודים על הסבלנות. מצפים לכם בישראל"

|
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)

כלל השחקנים הזרים מליגת ווינר סל שביקשו לצאת מישראל, הגיעו הערב (שלישי) לבלגרד בטיסה מיוחדת, בתיאום מלא ובליווי הליגה, כך הודיעה באופן רשמי מנהלת הליגה בכדורסל. מבחינת כמות, מדובר ב-24 שחקנים.

עוד בהודעה נכתב: “ליגת ווינר סל תמשיך להעמיד לרשות השחקנים מעטפת תומכת ומקיפה ככל שיידרש, ותעמוד בקשר שוטף עם הקבוצות והגורמים הרלוונטיים. ביטחונם האישי של השחקנים, המאמנים ובני משפחותיהם עומד בראש סדר העדיפויות של הליגה”.

יו”ר המנהלת, ארי שטינברג, שלח מכתב לשחקנים, למאמנים ולבני משפחותיהם, שם בין היתר כתב: “שמחים לדעת שנחתתם בשלום בבלגרד לאחר מה שאנו מבינים שלא היה מסע פשוט. אנו מודים לכם על סבלנותכם, מקצועיותכם והבנתכם בתקופה מאתגרת זו. כולנו מצפים לימים שקטים ובטוחים יותר ולראות את כולכם שוב בישראל”.

השחקנים הזרים של ליגת העל בכדורסל (מנהלת ליגת ווינר סל)השחקנים הזרים של ליגת העל בכדורסל (מנהלת ליגת ווינר סל)

המכתב המלא של שטינברג

“שחקנים, מאמנים ובני משפחות יקרים, אנו שמחים לדעת שנחתתם בשלום בבלגרד לאחר מה שאנו מבינים שלא היה מסע פשוט. אנו מקווים שראיתם, באמצעות פעולותינו, שבטיחותם ובטיחותם של שחקנינו, מאמנינו ומשפחותיהם היא בראש סדר העדיפויות שלנו. היה לנו חשוב ביותר להקל על עזיבתכם מישראל במהירות האפשרית ומבלי לחסוך במשאבים הדרושים כדי להבטיח את מעברכם הבטוח.

במהלך שהותכם בבלגרד, נעשה כל מאמץ לספק מסגרת אימונים מתאימה כדי שתוכלו לשמור על מצבכם הגופני ושגרתכם המקצועית. אנו מקווים בכנות ששהותכם שם תהיה קצרה ככל האפשר”.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

שטינברג ציין: “מעבר לבטיחותכם האישית ושל משפחותיכם, מטרה משנית בריכוז כולם ביעד אחד היא לאפשר לנו, כאשר הנסיבות יאפשרו זאת, לחדש את האימונים והמשחקים הרשמיים במהירות וביעילות האפשרית. מסיבה זו, כל השחקנים והמאמנים צפויים להישאר במסגרת המאורגנת של הליגה עד שנוכל לחזור.

ליגת ווינר סל נמצאת בקשר רציף עם כל הרשויות ובעלי העניין הרלוונטיים. למרות שאנו חולקים את הרצון העז לחזור לשחק בהקדם האפשרי, לא נעשה זאת אלא אם כן נהיה בטוחים לחלוטין שפעולה זו אינה מסכנת אתכם או את משפחותיכם. אנו מודים לכם על סבלנותכם, מקצועיותכם והבנתכם בתקופה מאתגרת זו. כולנו מצפים לימים שקטים ובטוחים יותר ולראות את כולכם שוב בישראל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */