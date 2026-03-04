"רודיגר לא שולט בעצמו, שלא יהיה במונדיאל"

הברך של אנטוניו רודיגר בפניו של דייגו ריקו במהלך ההפסד 1:0 של ריאל מדריד לחטאפה עוררה זעם בגרמניה. האירוע, שהתרחש בדקה ה-27, ראה את הבלם מזנק קדימה עם הברך, פוגע ביריב שכבר היה על הקרקע ומכה אותו בפניו.

טור דעה בעיתון ‘בילד’ היה חריף במיוחד, וקבע כי "זו לא הייתה רק עבירה קשה, זה היה כמעט תקיפה", סצנה שהשאירה "את כולם ללא מילים" והציתה מחדש את הדיון על התנהגותו ברגעים קריטיים.

בכתבה נטען כי שחקן הנבחרת הגרמנית הוכיח פעם נוספת שהוא "לא יכול לשלוט בעצמו - ולכן אינו יכול לנסוע למונדיאל". מאמן הנבחרת יוליאן נגלסמן כבר הבהיר שאיש אינו חסין וכי "התנהגות שמפרה שוב ושוב את כללי היסוד של המשחק היא בלתי מתקבלת על הדעת".

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 0:1 לחטאפה

“יותר מדי מהדבר הלא נכון”

בנוסף, ב’בילד’ ציינו כי לאלופת העולם ארבע פעמים יש חלופות הגנתיות טובות, כך שהיעדרותו של בלם ריאל מדריד לא תהווה בעיה מקצועית.

בגרמניה לא היססו להזכיר רשימה ארוכה של תקריות שנויות במחלוקת מהתקופה האחרונה, החל ממחוות פרובוקטיביות ועד לעונשים ועקיצות שהופנו כלפי יריבים, מה שיוצר רקורד שלדעת העיתון חורג מכל גבול סביר.

אנטוניו רודיגר (IMAGO)

למרות ההכרה בחשיבותו כמנהיג המאנשאפט, המסקנה חד משמעית: "יותר מדי מהדבר הלא נכון. מי שלא משתנה צריך להישאר בבית", משפט שמסכם את הזעם בגרמניה לאחר המעידה הנוספת של רודיגר.