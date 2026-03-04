יום רביעי, 04.03.2026 שעה 08:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"רודיגר לא שולט בעצמו, שלא יהיה במונדיאל"

בלם ריאל מדריד ספג ביקורת במדינתו לאחר התיקול הקשה מאוד מול דייגו ריקו: "עבירה שהיא על גבול התקיפה, יותר מדי מהדבר הלא נכון, שיישאר בבית"

|
אנטוניו רודיגר (IMAGO)
אנטוניו רודיגר (IMAGO)

הברך של אנטוניו רודיגר בפניו של דייגו ריקו במהלך ההפסד 1:0 של ריאל מדריד לחטאפה עוררה זעם בגרמניה. האירוע, שהתרחש בדקה ה-27, ראה את הבלם מזנק קדימה עם הברך, פוגע ביריב שכבר היה על הקרקע ומכה אותו בפניו.

טור דעה בעיתון ‘בילד’ היה חריף במיוחד, וקבע כי "זו לא הייתה רק עבירה קשה, זה היה כמעט תקיפה", סצנה שהשאירה "את כולם ללא מילים" והציתה מחדש את הדיון על התנהגותו ברגעים קריטיים.

בכתבה נטען כי שחקן הנבחרת הגרמנית הוכיח פעם נוספת שהוא "לא יכול לשלוט בעצמו - ולכן אינו יכול לנסוע למונדיאל". מאמן הנבחרת יוליאן נגלסמן כבר הבהיר שאיש אינו חסין וכי "התנהגות שמפרה שוב ושוב את כללי היסוד של המשחק היא בלתי מתקבלת על הדעת".

טיל מיירט אליפות: ריאל הפסידה 0:1 לחטאפה

“יותר מדי מהדבר הלא נכון”

בנוסף, ב’בילד’ ציינו כי לאלופת העולם ארבע פעמים יש חלופות הגנתיות טובות, כך שהיעדרותו של בלם ריאל מדריד לא תהווה בעיה מקצועית.

בגרמניה לא היססו להזכיר רשימה ארוכה של תקריות שנויות במחלוקת מהתקופה האחרונה, החל ממחוות פרובוקטיביות ועד לעונשים ועקיצות שהופנו כלפי יריבים, מה שיוצר רקורד שלדעת העיתון חורג מכל גבול סביר.

אנטוניו רודיגר (IMAGO)אנטוניו רודיגר (IMAGO)

למרות ההכרה בחשיבותו כמנהיג המאנשאפט, המסקנה חד משמעית: "יותר מדי מהדבר הלא נכון. מי שלא משתנה צריך להישאר בבית", משפט שמסכם את הזעם בגרמניה לאחר המעידה הנוספת של רודיגר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */