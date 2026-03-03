"הבקיע עם בעיטה פנטסטית": דסה זכה לציון 7

מערכת ONE
|
איזה רגע גדול לאלי דסה וניימיכן. הקבוצה של הישראלי העפילה היום (שלישי) לגמר הגביע ההולנדי לאחר 2:3 מדהים מול פ.ס.וו איינדהובן, והיא רחוקה ניצחון אחד מתואר ראשון בהיסטוריה של המועדון.
דסה לא רק השלים משחק שלם, אלא גם כבש את שער השוויון וזכה לציון 7 ומחמאות מאתר “voetbalprimeur” ההולנדי: “הבקיע את ה-2:2 עם בעיטה פנטסטית ושיחק היטב הגנתית. הופעה טובה מהמגן הימני”.
בתקשורת ההולנדית חגגו את הרגע ההיסטורי עם ניימיכן: “מופע של כדורגל הביא את ניימיכן לגמר בסטייל. מסיבה גדולה של הקבוצה, פ.ס.וו איינדהובן הפסידה בתום מותחן”.
מי שפחות הרשים למרות הניצחון היה אקס מכבי חיפה צ’ירון שרי, שקיבל ציון 6 ועליו הוסבר: “גרם לאיבוד כדור מגושם שהוביל ל-1:1. הוא לא השיג הרבה בהתקפה לאחר מכן”.