יום שלישי, 03.03.2026 שעה 23:53
כדורגל עולמי  >> גביע הולנדי

"הבקיע עם בעיטה פנטסטית": דסה זכה לציון 7

הישראלי הבקיע בניצחון הענק של ניימיכן 2:3 מול פ.ס.וו איינדהובן בדרך לגמר הגביע ובתקשורת ההולנדית פרגנו ("שיחק היטב הגנתית") וחגגו עם הקבוצה

|
אלי דסה יוצא מגדרו (IMAGO)
אלי דסה יוצא מגדרו (IMAGO)

איזה רגע גדול לאלי דסה וניימיכן. הקבוצה של הישראלי העפילה היום (שלישי) לגמר הגביע ההולנדי לאחר 2:3 מדהים מול פ.ס.וו איינדהובן, והיא רחוקה ניצחון אחד מתואר ראשון בהיסטוריה של המועדון.

דסה לא רק השלים משחק שלם, אלא גם כבש את שער השוויון וזכה לציון 7 ומחמאות מאתר “voetbalprimeur” ההולנדי: “הבקיע את ה-2:2 עם בעיטה פנטסטית ושיחק היטב הגנתית. הופעה טובה מהמגן הימני”.

בתקשורת ההולנדית חגגו את הרגע ההיסטורי עם ניימיכן: “מופע של כדורגל הביא את ניימיכן לגמר בסטייל. מסיבה גדולה של הקבוצה, פ.ס.וו איינדהובן הפסידה בתום מותחן”.

אלי דסה חוגג ושולח לב לקהל (IMAGO)אלי דסה חוגג ושולח לב לקהל (IMAGO)

מי שפחות הרשים למרות הניצחון היה אקס מכבי חיפה צ’ירון שרי, שקיבל ציון 6 ועליו הוסבר: “גרם לאיבוד כדור מגושם שהוביל ל-1:1. הוא לא השיג הרבה בהתקפה לאחר מכן”.

