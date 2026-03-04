כריסטיאנו רונאלדו ייעדר לתקופה בלתי מוגדרת. אל נאסר הודיעה כי הכוכב הפורטוגלי סובל מפציעה בשריר הירך האחורי במשחק האחרון מול אל פייחה, וכי מצבו נמצא במעקב יומיומי. במועדון הדגישו כי אין בשלב זה צפי חזרה למגרשים, והחלמתו "תלויה בהערכה נוספת". עם זאת, ב’לאקיפ’ פורסם שהפנומן ייעדר עד כחודש.

אי הוודאות סביב מצבו של רונאלדו נמשכת. לפי הודעת המועדון מריאד, הפורטוגלי כבר החל בתהליך שיקום במטרה לשוב לפעילות בהקדם האפשרי. חרף שמועות על עזיבה אפשרית של המדינה בשל העימות באזור, רונאלדו נשאר בערב הסעודית והחל את תהליך ההתאוששות. ביום שלישי פרסמה אל נאסר תמונות שלו מתאמן בחדר הכושר.

רונאלדו משאיר את אל נאסר בצמרת הטבלה, כשהוא רחוק 35 שערים בלבד מציון דרך אישי של 1,000 שערים בקריירה, יעד משמעותי עבורו. בטווח הבינוני, המונדיאל הקרוב מהווה את המטרה המרכזית שלו, במה שאמור להיות הסיכוי האחרון שלו להניף את הגביע עם נבחרת פורטוגל, שנחשבת לאחת החזקות בשנים האחרונות.

כריסטיאנו רונאלדו בועט (רויטרס)

רגע רגיש בעונה מכריעה

הפציעה מגיעה בתקופה סוערת לכדורגל במזרח התיכון. העימות בין איראן לברית האמריקאית ישראלית הוביל לדחייה בלתי מוגדרת של שלבי הבתים בליגת האלופות האסיאתית ובליגת האלופות 2. הליגה הסעודית ממשיכה לפעול בשלב זה, אך הסלמה אפשרית עלולה להביא גם להשבתת המפעל המקומי.

בתחילה, מאמן אל נאסר ז’ורז’ה ז'סוס ניסה להרגיע לאחר שרונאלדו ביקש להתחלף כ-10 דקות לסיום מול אל פייחה, משחק שבו אף החמיץ פנדל. "הוא הרגיש עייפות שרירית. אחרי שעלינו ליתרון לא רציתי לקחת סיכון והחלטתי להחליף אותו. הצוות הרפואי יעריך אותו, אבל מה שהוא הרגיש זו רק עייפות שרירית", אמר המאמן, בניסיון למזער את החשש.

כריסטיאנו רונאלדו (הליגה הסעודית)

אלא שבהמשך התברר כי לאחר יום המנוחה שלו עבר רונאלדו בדיקות רפואיות נוספות, שבמהלכן התגלתה גם בעיה בגיד הברך. בדוח הרפואי הרשמי שפורסם נכתב: "כריסטיאנו רונאלדו סבל מפציעה בגיד הברך במהלך המשחק מול אל פייחה. השחקן החל בתהליך שיקום ומצבו יוערך מדי יום". במועדון לא פירטו את חומרת הפציעה ולא ציינו תאריך חזרה משוער.

ראוי לציין כי מאז סוף עונת 2013/14 סובל רונאלדו מפציעה כרונית בגיד בברך שמאל. בהודעת המועדון לא צוין איזה גיד נפגע הפעם, אך אם מדובר בברך שמאל, ייתכן שמדובר בבעיה חמורה יותר מכפי שסברו בתחילה. בגיל 41, רונאלדו ממשיך להקפיד על תזונה, אימונים והתאוששות ברמה הגבוהה ביותר, ומאז הגעתו לערב הסעודית נעדר רק 26 ימים בסך הכל, אך כעת הוא ניצב בפני תקופה מורכבת במיוחד, ללא ודאות לגבי מועד שובו למגרשים.