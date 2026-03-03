טראמפ: לא אכפת לי אם איראן תשחק במונדיאל

המלחמה בין ישראל וארצות הברית לאיראן ממשיכה להשפיע על הספורט כאן בישראל, וגם על הספורט העולמי במפעלים השונים. בתוך כך, הסאגה לגבי השתתפותה של נבחרת איראן במונדיאל הקרוב לא נרגעת, ועכשיו גם קיבלנו התייחסות ראשונה מנשיא ארה”ב דונלד טראמפ.

טראמפ התראיין ל’פוליטיקו’, כלי התקשורת האמריקאי, ואמר בכנות האופיינית לו: “אני חושב שאיראן היא מדינה מובסת קשות מאוד. הם פועלים על אדים. לא ממש אכפת לי אם הנבחרת שלה תשחק בגביע העולם”.

בדיוק היום (שלישי), נותרו 100 ימים בלבד לשריקת הפתיחה ב-11 ביוני, והספירה לאחור נכנסת לישורת האחרונה. “קשה לדמיין כיצד הנבחרת האיראנית תוכל לשחק במדינה שמפציצה את מדינתה, והנושא מעורר אי נוחות עמוקה לא רק בטהרן אלא גם בקרב מדינות נוספות”, קראו כלי תקשורת עולמיים בנושא.

נבחרת איראן (IMAGO)

איחוד האמירויות במקום איראן?

אם איראן תחליט לפרוש, פיפ"א תידרש למנות מחליפה. לפי הדיווחים הקשורים למסלולי ההעפלה האסייתיים, איחוד האמירויות הוזכרה כאפשרות, אך טרם התקבלה החלטה רשמית. מהלך כזה ישנה את פני הבית כולו, ישפיע על תוכניות נסיעה, ביקוש לכרטיסים ושווקי שידור בתוך זמן קצר.