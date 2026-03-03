בברזיל נזכרו: כשרודריגו נגע בברך של רונאלדו

אחרי הפסד לחטאפה, השבוע הזה המשיך הערב (שלישי) עם בשורות רעות עבור ריאל מדריד, כאשר כוכב הקבוצה רודריגו נמצא כסובל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית בברך ימין. המשמעות היא למעשה כי הברזילאי גמר את העונה וגם את חלום המונדיאל עם נבחרת ברזיל, שכן זמן ההיעדרות צפוי להיות בין שישה לשבעה חודשים.

לצד הידיעה הלא פשוטה עבור השחקן, לו צפוי שיקום ארוך וקשוח, בכלי התקשורת בעולם, כמו ESPN ברזיל, הלכו ארבע שנים אחורה ומצאו תיעוד שנקשר חצי בצחוק חצי ברצינות לפציעה. מדובר בראיון שערך רודריגו אצל רונאלדו נזאריו, לקראת פתיחתו של מונדיאל 2022 בקטאר.

חלוץ הסלסאו העכשווי ענה לשאלות של חלוץ הסלסאו בעבר, ובסיום השיחה נגע בברכיים של רונאלדו ואז בברכיים שלו כאחד שמנסה לגנוב קצת מהקסם. אלא שבמקום קסם, גם ברחבי הרשת התלוצצו על כך שרודריגו קיבל את הפציעות של נזאריו.

כזכור, רונאלדו נזאריו סבל מפציעות קשות מאוד בברך במהלך הדרך שלו ככדורגלן. הפציעות האלו השביתו אותו לתקופות ארוכות ואיימו על הקריירה שלו, אך הוא חזר והוביל את ברזיל לזכייה במונדיאל 2002, דבר שבינתיים לא נראה כי רודריגו יצליח לעשות בגביע העולם הקרוב ב-2026.

רודריגו (רויטרס)

התגובה של רודריגו לפציעה

רודריגו העלה פוסט לאינסטגרם, בו הוא שיתף את התחושות שלו בצורה כנה ומרגשת: “אחד הימים הגרועים בחיי, כמה תמיד פחדתי מהפציעה הזאת. אולי החיים קצת אכזריים אליי לאחרונה. אני לא יודעת אם מגיע לי את זה, אבל על מה אני יכול להתלונן? כמה דברים נפלאים חוויתי שגם לא היו מגיעים לי.

מכשול גדול צץ בחיי, בקריירה שלי, שמנע ממני לעשות את מה שאני הכי אוהב לזמן מה. אני בחוץ לשארית העונה עם המועדון שלי וגם לא עם המדינה שלי, חלום שכולם יודעים כמה הוא חשוב לי. כל מה שאני יכול לעשות זה להיות חזק כתמיד, וזה לא דבר חדש.

תודה לכולכם על התפילות, ההודעות והחיבה! אתם חשובים לי מאוד. למרות שזו תקופה קשה מאוד, אני מבטיח לא לעצור כאן. אני מאמין שעדיין יש לי הרבה דברים מדהימים לחוות ולשמח את כל מי שבוטח בי. זה רק רגע, נתראה בקרוב... אלוהים עדיין שולט בהכל”.

רודריגו (IMAGO)

ניימאר שלח חיזוקים

ניימאר, שידע גם הוא פציעות רבות בקריירה, חיזק את חברו לנבחרת ברזיל: “היום הוא אחד הימים העצובים ביותר עבורי. כשגיליתי על הפציעה, התנגן לי סרט שלם בראש. כל הסבל, כל הייסורים והפחד לחיות עם הפציעה הזו!

היורש שלי, אני מבקש ממך רק דבר אחד – תשמור על הראש שלך. עכשיו זה הזמן לקרב את כל מי שאתה אוהב סביבך וכמו שאמרת, לא היית ראוי לעבור את זה, אבל מי אנחנו שנפקפק בתוכניות של אלוהים? אח קטן, תהיה חזק, אני בטוח שתחזור בעוצמה. אני אוהב אותך בדיוק כמו שתמכת בי, אני אהיה כאן בשבילך”.