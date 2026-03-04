ארה"ב שוברת שתיקה: איראן תהיה במונדיאל

מארחות המונדיאל שברו שתיקה בנוגע למעמדה של איראן בטורניר הקיץ, על רקע חששות לחרם וספקולציות כי הנשיא דונלד טראמפ עשוי לאסור על כניסת שחקנים איראנים לארצות הברית. בסוף השבוע עלו דיווחים שלפיהם נבחרת איראן עשויה לפרוש מהטורניר בעקבות ההסלמה האלימה מול ארה"ב, לאחר שמטוסים תקפו ערים ברחבי המדינה במסגרת פעולה צבאית משותפת של ארה"ב וישראל בשבת ובראשון.

איראן הגיבה, והכאוס התפשט ברחבי המזרח התיכון חודשים ספורים בלבד לפני פתיחת המונדיאל. למרות זאת, בארה"ב, קנדה ומקסיקו מקווים כי איראן תקיים את התחייבויותיה ותשתתף בחגיגת הכדורגל הגדולה. אחרי שטראמפ עצמו הגיב וטען שלא אכפת לו אם איראן תשתתף, מנכ"ל התאחדות הכדורגל של ארה"ב, ג'יי טי באטסון, אמר: "נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו שיתף בסוף השבוע את הכוונה לקיים מונדיאל בטוח ומאובטח שבו כל הנבחרות משתתפות. אנחנו בהחלט תומכים בכך".

הוא הוסיף: "שיחקנו מול איראן מספר פעמים בגביע העולם וכמו מול כל אחת מ-47 הנבחרות האחרות שנוכל לפגוש, המטרה שלנו תהיה לנצח. אנחנו מצפים לעשות בדיוק את זה". מנגד, נשיא התאחדות הכדורגל האיראנית, מהדי טאג', היה מסויג יותר ואמר בשבת: "עם מה שקרה היום ועם אותה מתקפה של ארצות הברית, לא סביר שנוכל לצפות קדימה לגביע". הוא הוסיף: "אבל ראשי הספורט הם אלה שצריכים להחליט על כך".

שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

אי ודאות ביטחונית ופוליטית סביב הטורניר

אינפנטינו, שהעניק לטראמפ את פרס השלום של פיפ"א בהגרלת שלב הבתים בדצמבר, אמר: "אני כל כך מקווה שזה יהיה רגע של שלום, אני מקווה שנוכל לתרום לאיחוד העולם במעט. אני חושב שהעולם באמת, באמת צריך את זה". מזכ"ל פיפ"א, מתיאס גרפסטורם, הוסיף: "קראתי את החדשות בדיוק כמוכם הבוקר. קיימנו פגישה וזה קצת מוקדם להגיב בפירוט. כמובן שנעקוב אחר ההתפתחויות". לדבריו, "ערכנו את הגרלת הגמר בוושינגטון הבירה וכל הנבחרות השתתפו. המיקוד שלנו הוא לקיים מונדיאל בטוח עם כולם. נמשיך לתקשר עם שלוש הממשלות המארחות, מקסיקו, קנדה וארה"ב, בהמשך".

איראן הוגרלה לבית עם בלגיה, מצרים וניו זילנד, והיא אמורה לשחק בלוס אנג'לס ובסיאטל. קיימת אפשרות שתפגוש את נבחרת ארה"ב בשלב 32 האחרונות אם שתי הנבחרות יסיימו במקום השני בבית שלהן. משחק כזה אמור להתקיים ב-3 ביוני בדאלאס, אם ארה"ב של מאוריסיו פוצ'טינו תסיים כסגנית בבית הכולל את פרגוואי, אוסטרליה ומעפילה נוספת שטרם נקבעה.

במקביל, כבר קיימת אי ודאות לגבי כניסת אוהדים איראנים לארה"ב בשל איסור כניסה שהטיל טראמפ, מה שמוסיף נדבך פוליטי וביטחוני נוסף לטורניר שאמור להיות חגיגה עולמית של כדורגל.