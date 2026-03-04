יום רביעי, 04.03.2026 שעה 06:56
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

ארה"ב שוברת שתיקה: איראן תהיה במונדיאל

אחת ממארחות הטורניר תומכת באמירתו של אינפנטינו. מנכ"ל התאחדות הכדורגל של ארצות הברית, ג'יי טי באטסון, הצהיר: "תומכים בכך שכל הנבחרות ישתתפו"

|
ג'יי טי באטסון (IMAGO)
ג'יי טי באטסון (IMAGO)

מארחות המונדיאל שברו שתיקה בנוגע למעמדה של איראן בטורניר הקיץ, על רקע חששות לחרם וספקולציות כי הנשיא דונלד טראמפ עשוי לאסור על כניסת שחקנים איראנים לארצות הברית. בסוף השבוע עלו דיווחים שלפיהם נבחרת איראן עשויה לפרוש מהטורניר בעקבות ההסלמה האלימה מול ארה"ב, לאחר שמטוסים תקפו ערים ברחבי המדינה במסגרת פעולה צבאית משותפת של ארה"ב וישראל בשבת ובראשון.

איראן הגיבה, והכאוס התפשט ברחבי המזרח התיכון חודשים ספורים בלבד לפני פתיחת המונדיאל. למרות זאת, בארה"ב, קנדה ומקסיקו מקווים כי איראן תקיים את התחייבויותיה ותשתתף בחגיגת הכדורגל הגדולה. אחרי שטראמפ עצמו הגיב וטען שלא אכפת לו אם איראן תשתתף, מנכ"ל התאחדות הכדורגל של ארה"ב, ג'יי טי באטסון, אמר: "נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו שיתף בסוף השבוע את הכוונה לקיים מונדיאל בטוח ומאובטח שבו כל הנבחרות משתתפות. אנחנו בהחלט תומכים בכך".

הוא הוסיף: "שיחקנו מול איראן מספר פעמים בגביע העולם וכמו מול כל אחת מ-47 הנבחרות האחרות שנוכל לפגוש, המטרה שלנו תהיה לנצח. אנחנו מצפים לעשות בדיוק את זה". מנגד, נשיא התאחדות הכדורגל האיראנית, מהדי טאג', היה מסויג יותר ואמר בשבת: "עם מה שקרה היום ועם אותה מתקפה של ארצות הברית, לא סביר שנוכל לצפות קדימה לגביע". הוא הוסיף: "אבל ראשי הספורט הם אלה שצריכים להחליט על כך".

שחקני נבחרת איראן (IMAGO)שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

אי ודאות ביטחונית ופוליטית סביב הטורניר

אינפנטינו, שהעניק לטראמפ את פרס השלום של פיפ"א בהגרלת שלב הבתים בדצמבר, אמר: "אני כל כך מקווה שזה יהיה רגע של שלום, אני מקווה שנוכל לתרום לאיחוד העולם במעט. אני חושב שהעולם באמת, באמת צריך את זה". מזכ"ל פיפ"א, מתיאס גרפסטורם, הוסיף: "קראתי את החדשות בדיוק כמוכם הבוקר. קיימנו פגישה וזה קצת מוקדם להגיב בפירוט. כמובן שנעקוב אחר ההתפתחויות". לדבריו, "ערכנו את הגרלת הגמר בוושינגטון הבירה וכל הנבחרות השתתפו. המיקוד שלנו הוא לקיים מונדיאל בטוח עם כולם. נמשיך לתקשר עם שלוש הממשלות המארחות, מקסיקו, קנדה וארה"ב, בהמשך".

איראן הוגרלה לבית עם בלגיה, מצרים וניו זילנד, והיא אמורה לשחק בלוס אנג'לס ובסיאטל. קיימת אפשרות שתפגוש את נבחרת ארה"ב בשלב 32 האחרונות אם שתי הנבחרות יסיימו במקום השני בבית שלהן. משחק כזה אמור להתקיים ב-3 ביוני בדאלאס, אם ארה"ב של מאוריסיו פוצ'טינו תסיים כסגנית בבית הכולל את פרגוואי, אוסטרליה ומעפילה נוספת שטרם נקבעה.

במקביל, כבר קיימת אי ודאות לגבי כניסת אוהדים איראנים לארה"ב בשל איסור כניסה שהטיל טראמפ, מה שמוסיף נדבך פוליטי וביטחוני נוסף לטורניר שאמור להיות חגיגה עולמית של כדורגל.

