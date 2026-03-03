בארה"ב נטען שאבדיה עשוי לחזור בשבוע הקרוב

חדשות אופטימיות מגיעות מכיוונה של פורטלנד טרייל בלייזרס בנוגע למצבו של דני אבדיה. לאחר שסבל בתקופה האחרונה מפציעה, נראה כי החזרה שלו קרובה מתמיד.

מאמן הקבוצה טיאגו ספליטר התייחס למצבו ואישר כי הישראלי צפוי לשוב לסגל בקרוב, ואף התייחס לאתגרים של הקבוצה: “אנחנו חייבים למצוא את האיזון הזה, ועכשיו דני כנראה חוזר בקרוב, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לבצע התאמות”.

עוד הוסיף המאמן על המצב של פורטלנד: “יש לנו שחקנים שחוזרים. אנחנו עדיין מנסים למצוא את המשחק שלנו שם בחוץ, את ההרכבים ומי משחק טוב עם מי. עדיין אין לנו איזון”.

דני אבדיה, "כנראה חוזר בקרוב" (רויטרס)

הניתוח בתקשורת האמריקאית והמחמאות: “עשוי להציל את העונה”

למרות שהמאמן לא נקב בתאריך מדויק לחזרת הישראלי, ב”ספורטס אילוסטרייטד” טוענים כי הוא עשוי לחזור במהלך השבוע הקרוב. לפורטלנד יש שני משחקי חוץ רצופים מול ממפיס ויוסטון, כשזו עשויה להיות הזדמנות עבור הישראלי להשתלב מחדש ברוטציה ולצבור דקות חשובות.

החזרה של אבדיה תגיע בתזמון קריטי, כאשר הבלייזרס נאבקים על מקומם בפליי-אין וזקוקים לכל הכלים העומדים לרשותם. ב”ספורטס אילוסטרייטד” אף טענו כי החזרה של הכוכב עשויה “להציל את העונה של פורטלנד” לאחר שהתקשו בזמן שאבדיה נעדר.