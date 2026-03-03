יום שלישי, 03.03.2026 שעה 21:51
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%6458-691759דטרויט פיסטונס
69%6491-704061בוסטון סלטיקס
64%6676-701661ניו יורק ניקס
60%7138-735462קליבלנד קאבלירס
57%6875-696461טורונטו ראפטורס
54%7034-704861פילדלפיה 76'
53%6537-654557אורלנדו מג'יק
50%7290-727762אטלנטה הוקס
50%6979-721662שארלוט הורנטס
47%7282-736062מיאמי היט
45%6906-665460מילווקי באקס
44%7407-719762שיקגו בולס
27%6922-646760ברוקלין נטס
27%7195-662359וושינגטון וויזארדס
26%7354-682761אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6706-728662אוקלהומה ת'אנדר
72%6471-685558סן אנטוניו ספרס
67%6596-694360יוסטון רוקטס
62%7276-752963דנבר נאגטס
60%7158-737362מינסוטה טימברוולבס
58%6534-663259פיניקס סאנס
54%7023-696161לוס אנג'לס לייקרס
53%7060-717762גולדן סטייט ווריורס
49%6526-655359לוס אנג'לס קליפרס
45%7355-717862פורטלנד בלייזרס
38%6969-682360דאלאס מאבריקס
35%7128-694060ממפיס גריזליס
32%7229-691760ניו אורלינס פליקנס
30%7671-724761יוטה ג'אז
24%7499-686162סקרמנטו קינגס

בארה"ב נטען שאבדיה עשוי לחזור בשבוע הקרוב

לאחר שסבל מפציעה בתקופה האחרונה, מאמנו ספליטר סיפר ש"דני כנראה חוזר בקרוב". ב"ספורטס אילוסטרייטד" טענו שהוא "עשוי להציל את העונה של פורטלנד"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

חדשות אופטימיות מגיעות מכיוונה של פורטלנד טרייל בלייזרס בנוגע למצבו של דני אבדיה. לאחר שסבל בתקופה האחרונה מפציעה, נראה כי החזרה שלו קרובה מתמיד.

מאמן הקבוצה טיאגו ספליטר התייחס למצבו ואישר כי הישראלי צפוי לשוב לסגל בקרוב, ואף התייחס לאתגרים של הקבוצה: “אנחנו חייבים למצוא את האיזון הזה, ועכשיו דני כנראה חוזר בקרוב, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לבצע התאמות”.

עוד הוסיף המאמן על המצב של פורטלנד: “יש לנו שחקנים שחוזרים. אנחנו עדיין מנסים למצוא את המשחק שלנו שם בחוץ, את ההרכבים ומי משחק טוב עם מי. עדיין אין לנו איזון”.

דני אבדיה, "כנראה חוזר בקרוב" (רויטרס)דני אבדיה, "כנראה חוזר בקרוב" (רויטרס)

הניתוח בתקשורת האמריקאית והמחמאות: “עשוי להציל את העונה”

למרות שהמאמן לא נקב בתאריך מדויק לחזרת הישראלי, ב”ספורטס אילוסטרייטד” טוענים כי הוא עשוי לחזור במהלך השבוע הקרוב. לפורטלנד יש שני משחקי חוץ רצופים מול ממפיס ויוסטון, כשזו עשויה להיות הזדמנות עבור הישראלי להשתלב מחדש ברוטציה ולצבור דקות חשובות.

החזרה של אבדיה תגיע בתזמון קריטי, כאשר הבלייזרס נאבקים על מקומם בפליי-אין וזקוקים לכל הכלים העומדים לרשותם. ב”ספורטס אילוסטרייטד” אף טענו כי החזרה של הכוכב עשויה “להציל את העונה של פורטלנד” לאחר שהתקשו בזמן שאבדיה נעדר.

