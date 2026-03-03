יום שלישי, 03.03.2026 שעה 17:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

רשמית: לא יתקיימו משחקי כדורגל גם הסופ״ש

מנהלת הליגות הודיעה רשמית כי משחקי המחזור ה-26 בליגת העל ובליגה הלאומית שהיו אמורים להתקיים הסופ״ש, נדחו גם הם בעקבות המצב הביטחוני בארץ

|
כדורגל אילוסטרציה (לילך וויס-רוזנברג)
כדורגל אילוסטרציה (לילך וויס-רוזנברג)

המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף המעודכנות גורמים לעצירת הכדורגל הישראלי בסוף השבוע הקרוב. מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה היום (שלישי) רשמית על דחיית כלל המשחקים שתוכננו להיערך בליגות המקצועניות בין התאריכים 06.03 ל-09.03.2026.

ההחלטה כוללת את כל משחקי המחזור ה-26 הן בליגת Winner והן בליגה הלאומית. במנהלת הבהירו כי עם חידוש הפעילות, יפורסמו מועדים חדשים למשחקים שנדחו. בנוסף, בעקבות הדחייה הנוכחית, המנהלת תעדכן בהמשך גם את לוח הזמנים המעודכן למשחקי הליגה הלאומית שכבר שובצו מראש עד למחזור ה-30.

נכון לעכשיו, המנהלת עומדת בקשר רציף עם גורמי הביטחון ותעדכן את הקבוצות והקהל הרחב על מועדי החזרה למגרשים בהתאם להנחיות שיינתנו בהמשך השבוע.

