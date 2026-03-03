רשמית: לא יתקיימו משחקי כדורגל גם הסופ״ש

המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף המעודכנות גורמים לעצירת הכדורגל הישראלי בסוף השבוע הקרוב. מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה היום (שלישי) רשמית על דחיית כלל המשחקים שתוכננו להיערך בליגות המקצועניות בין התאריכים 06.03 ל-09.03.2026.

ההחלטה כוללת את כל משחקי המחזור ה-26 הן בליגת Winner והן בליגה הלאומית. במנהלת הבהירו כי עם חידוש הפעילות, יפורסמו מועדים חדשים למשחקים שנדחו. בנוסף, בעקבות הדחייה הנוכחית, המנהלת תעדכן בהמשך גם את לוח הזמנים המעודכן למשחקי הליגה הלאומית שכבר שובצו מראש עד למחזור ה-30.

נכון לעכשיו, המנהלת עומדת בקשר רציף עם גורמי הביטחון ותעדכן את הקבוצות והקהל הרחב על מועדי החזרה למגרשים בהתאם להנחיות שיינתנו בהמשך השבוע.