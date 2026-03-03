שחקני הנבחרת וסנטוס יתאחדו עם מכבי בבלגרד

מכבי תל אביב החלה להתאמן אתמול (שני) בבלגרד וזאת על רקע דחיית משחק הדרבי התל אביבי שהיה מתוכנן במקור להיות משוחק ביום חמישי הקרוב. קבוצתו של עודד קטש תקבל בהמשך הערב את שלושת שחקני הנבחרת (תמיר בלאט, רומן סורקין וגור לביא), אשר לקחו חלק בחלון טורניר המוקדמות האירופי לאליפות העולם בכדורסל.



השלושה שיצטרפו לחבריהם יקבלו מנוחה לאור כך ששיחקו ביום ראשון האחרון נגד מול קפריסין כאשר מרסיו סנטוס, ששהה עם נבחרת ברזיל, צפוי להצטרף לקבוצה מחר גם כן. כזכור, בחלון הנבחרות האחרון למחזיקת גביע המדינה היו חמישה שחקנים, ביניהם גם ג’יילן הורד שהיה עם צרפת.



בתוך כך, לוני ווקר, ג'ימי קלארק ואיפה לונדברג נמצאים בדובאי. המועדון עושה מאמצים על מנת להעבירם לבלגרד בהקדם האפשרי. אתמול התראיין באירופה הספורט דירקטור של דובאי, דיאן קמאנייסביץ’, שחשף כי מעבר לשחקני הצהובים נמצאים בדובאי גם נציגים מפנרבחצ’ה וביניהם שארונאס יאסיקביצ’יוס, אנאדולו אפס, וילרבאן וכמובן גם שחקני פרטיזן בלגרד.

לוני ווקר וג'ימי קלארק. תקועים בדובאי (ראובן שוורץ)

מעבר לדרבי התל אביבי שנדחה, גם משחקה של הפועל תל אביב ופאריס, שאמור היה להיות משוחק היום נדחה ובנוסף גם ההתמודדות בין דובאי לפרטיזן בלגרד.