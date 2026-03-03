יום שלישי, 03.03.2026 שעה 17:45
כדורגל ישראלי

נועם מוצ'ה במו"מ מתקדם עם בית"ר ירושלים

פרסום ראשון: אחרי שהיה נראה בדרך הבטוחה להפועל ת"א, הכישרון מאשדוד רוצה לשחק בבירה. הקשר שמסיים חוזה בקיץ אמור להצטרף לאברמוב בעונה הבאה

|
נועם מוצ'ה (רועי כפיר)
נועם מוצ'ה (רועי כפיר)

בית"ר ירושלים ממשיכה לעבוד במרץ על בניית הסגל לעונה הבאה: נועם מוצ'ה, הקשר המבטיח של מ.ס. אשדוד,  אמור לסכם במועדון לשלוש העונות הקרובות ולהצטרף לקבוצה מהבירה החל מהקיץ.

מוצ'ה, 22, שנחשב לאחד הכישרונות העולים בליגת העל, מסיים את חוזהו באשדוד בתום העונה הנוכחית. למרות התעניינות גוברת מצד הפועל תל אביב, שהציעה לו הצעה קוסמת ואף הייתה בשלבי משא ומתן מתקדמים מולו, השחקן הביע רצון נחרץ לחתום בבית"ר ירושלים.

גם ידוע שמכבי תל אביב התעניינה בשחקן ואף נבדקת אפשרות להוציא אותו לשחק ב-MLS. הבעלים ברק אברמוב פועל במהירות כדי להשלים את העסקה ולהבטיח את שירותיו של הקשר, שיהווה חיזוק משמעותי עתידי לקישור של הקבוצה שנאבקת העונה על האליפות.

ברק אברמוב (רדאד גברק אברמוב (רדאד ג'בארה)

“ניפגש עם אברמוב ונבחר את הדבר הכי טוב למוצ’ה”

כזכור הירושלמים כבר החתימו לעונה הבאה את דניאל וורקו שמשחק בהפועל רמת גן גם לשלוש עונות עם אופציה לעונה נוספת. בכך למעשה מאחורי הקלעים, המנהל המקצועי אלמוג כהן עובד במרץ לקראת העונה הבאה עם החתמות של כישרונות צעירים ומבטיחים.

בסביבתו של השחקן אמרו כי: "הכל עוד פתוח מבחינתו, אנחנו נשב עם הקבוצות שהביעו בו  עניין, ניפגש גם עם אברמוב, ונבחר את הדבר הכי טוב למוצ'ה".

