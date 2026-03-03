יום שלישי, 03.03.2026 שעה 17:01
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3041-3426סביליה12
3042-2726ג'ירונה13
2939-2726ולנסיה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

החשש התממש: רודריגו קרע את הרצועה הצולבת

אחרי שנפצע אמש בהפסד 1:0 לחטאפה אתמול, כוכב ריאל מדריד עבר בדיקות והתברר כי הוא ייעדר ל-6-7 חודשים ולמעשה גמר את העונה ויחמיץ גם את המונדיאל

|
רודריגו מאוכזב (רויטרס)
רודריגו מאוכזב (רויטרס)

המכה הקשה התממשה: כוכב ריאל מדריד, רודריגו, סובל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית בברך ימין וגמר את העונה וגם את חלום המונדיאל עם נבחרת ברזיל, שכן זמן ההיעדרות צפוי להיות בין 6 ל-7 חודשים.

הכוכב הברזילאי עבר הבוקר (שלישי) בדיקות רפואיות כדי לאבחן את היקף הפציעה שנגרמה לו אתמול במשחק מול חטאפה, ושם התבררה חומרתה. מדובר במכה קשה במיוחד עבור השחקן עצמו, עבור ריאל מדריד וגם עבור נבחרת ברזיל.

כבר דקות ספורות אחרי שעלה לכר הדשא, רודריגו נפל, כשהברך שלו נתקעה בצורה לא טובה. מיד ניתן היה לראות את תנועות הכאב הברורות, אך למרות זאת הצליח מספר 11 להמשיך ואף לסיים את המשחק. עם זאת, התחושות הרעות לא נעלמו. הצוות הרפואי בדק אותו בחדר ההלבשה והוחלט להמשיך בבדיקות הבוקר, שם כאמור התגלתה חומרת הפציעה.

רודריגו במדי נבחרת ברזיל (IMAGO)רודריגו במדי נבחרת ברזיל (IMAGO)

רודריגו חזר מול חטאפה לאחר כמעט חודש מחוץ למגרשים בשל דלקת בגיד. הוא נכנס בדקה ה-54 ולא הצליח לסייע לקבוצתו לשבור את החומה של היריבה. בסיום אף נראה כשהוא אוחז בברכו הימנית, שם החלו הכאבים.

בעקבות הפציעה הקשה, ריאל מדריד תגיע למשחק מול סלטה ויגו עם שני חלוצים בלבד בסגל: ויניסיוס ג'וניור וגונסאלו. זאת כאשר קיליאן אמבפה פצוע גם הוא ומנסנטואונו מושעה בעקבות כרטיס אדום שספג בדקות הסיום.

