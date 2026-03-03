החשש התממש: רודריגו קרע את הרצועה הצולבת

המכה הקשה התממשה: כוכב ריאל מדריד, רודריגו, סובל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית בברך ימין וגמר את העונה וגם את חלום המונדיאל עם נבחרת ברזיל, שכן זמן ההיעדרות צפוי להיות בין 6 ל-7 חודשים.

הכוכב הברזילאי עבר הבוקר (שלישי) בדיקות רפואיות כדי לאבחן את היקף הפציעה שנגרמה לו אתמול במשחק מול חטאפה, ושם התבררה חומרתה. מדובר במכה קשה במיוחד עבור השחקן עצמו, עבור ריאל מדריד וגם עבור נבחרת ברזיל.

כבר דקות ספורות אחרי שעלה לכר הדשא, רודריגו נפל, כשהברך שלו נתקעה בצורה לא טובה. מיד ניתן היה לראות את תנועות הכאב הברורות, אך למרות זאת הצליח מספר 11 להמשיך ואף לסיים את המשחק. עם זאת, התחושות הרעות לא נעלמו. הצוות הרפואי בדק אותו בחדר ההלבשה והוחלט להמשיך בבדיקות הבוקר, שם כאמור התגלתה חומרת הפציעה.

רודריגו במדי נבחרת ברזיל (IMAGO)

רודריגו חזר מול חטאפה לאחר כמעט חודש מחוץ למגרשים בשל דלקת בגיד. הוא נכנס בדקה ה-54 ולא הצליח לסייע לקבוצתו לשבור את החומה של היריבה. בסיום אף נראה כשהוא אוחז בברכו הימנית, שם החלו הכאבים.

בעקבות הפציעה הקשה, ריאל מדריד תגיע למשחק מול סלטה ויגו עם שני חלוצים בלבד בסגל: ויניסיוס ג'וניור וגונסאלו. זאת כאשר קיליאן אמבפה פצוע גם הוא ומנסנטואונו מושעה בעקבות כרטיס אדום שספג בדקות הסיום.